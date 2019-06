Les terres rares ne sont pas rares

Dans la guerre commerciale et technologique, sur fond d'affaire Huawei, à laquelle se livrent la Chine et les États-Unis, le cas des terres rares occupe une place à part. La crainte que Pékin exerce un chantage sur le reste du monde pour cet ensemble de 17 métaux, indispensables au fonctionnement de nombreux produits high-tech, et surtout d'armes de défense de pointe, est devenue un sujet de prédilection de la géopolitique avec cette équation : qui a les terres rares peut devenir un leader mondial, grâce à la domination technologique.Mais c'est oublier un peu vite la dimension du marché.

En effet, même si la Chine produit aujourd'hui 90 % des terres rares (dont 70 % proviennent d'une seule mine, Bayan Obo, située en Mongolie-Intérieure), elle n'est pas le seul pays à posséder des réserves prouvées. Certes, elle est première et de loin avec des réserves prouvées évaluées à 44 millions de tonnes. Mais le Brésil en a 22 millions de tonnes, la Russie 18 millions de tonnes, l'Inde 6,9 millions de tonnes, l'Australie 3,4 millions de tonnes, le Groenland 1,5 million de tonnes, et les États-Unis 1,4 million de tonnes, un volume qui équivaut à... 140 années de la consommation annuelle...