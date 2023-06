OTAN, Grande-Bretagne : les voies de la souveraineté de la France (2/2)

Peu d'observateurs avisés croient que l'offensive ukrainienne en cours emporte la moindre décision opérative. Elle peut connaître des succès tactiques limités, mais un effondrement du front russe reste peu probable, même de l'avis des Américains, qui pourtant ne mégotent pas leur aide à l'Ukraine. L'échec de « la marche sur Moscou » de Wagner le 24 juin envoie des signaux contradictoires, mais la preuve est faite que le pouvoir de Poutine n'est pas près de tomber comme un fruit mûr. Il est d'ailleurs probable que Prigojine, criminel notoire dont Poutine a fait son obligé en le sortant des griffes de la justice et en lui accordant des dérogations légales aussi exorbitantes qu'inconstitutionnelles, ne soit qu'une marionnette du Kremlin.

En revanche, en termes politico-stratégiques, la victoire ukrainienne est certaine et éclatante, au prix de souffrances indicibles pour la population et d'une saignée démographique qui ne se compare qu'aux années trente. Au fond, la seule question qui reste sans réponse est celle de l'étendue des pertes territoriales que l'Ukraine devra finalement consentir pour prix de sa victoire. C'est à cette condition que le Kremlin pourra accepter une défaite stratégique sans perdre la face. En échange de gains territoriaux dans le Donbass et la rive gauche du Dniepr, la Russie devra accepter l'inacceptable : l'intégration de l'Ukraine dans le « bloc occidental », et donc à terme dans l'OTAN et l'UE.

Europe : quelles leçons de la guerre en Ukraine ?



Que signifie la défaite russe et la victoire ukrainienne pour nous, Français ? C'est cela qui aurait dû être discuté en préalable d'une vraie LPM de « transformation ». Au lieu d'une vision stratégique, on nous a infligé une affligeante « revue stratégique » qui se résume à un catalogue de menaces et un slogan inepte (« puissance d'équilibres ») pour surtout ne rien changer à notre défense quand tout est bouleversé autour de nous.

Car l'admission de l'Ukraine dans l'OTAN et dans l'UE sera un bouleversement stratégique comparable à la fin de l'URSS. Savoir si nous, Européens, avons été manipulés à cette fin n'a plus aucune importance. C'est désormais une réalité à laquelle il va falloir s'adapter, voire un « défi » (pour reprendre les termes de la ministre française chargée de l'Europe) auquel il faudra faire face.

En premier lieu, quelle sera l'attitude de la Russie ? Il est impossible de répondre à ce stade, tout dépendra in fine de ses gains territoriaux. Si le Kremlin sort de cette guerre sans perdre la face vis-à-vis de sa population, il sera sans doute possible de négocier avec la Fédération de Russie une nouvelle architecture de sécurité européenne. Notons que, dans leur confrontation géopolitique à venir avec la Chine, les Etats-Unis n'ont aucun intérêt à s'aliéner complètement la Russie. Obtenir sa neutralité dans un futur conflit serait une grande victoire stratégique.

C'est pourquoi les Américains font tout leur possible pour éviter une montée aux extrêmes en Ukraine. Il est significatif à cet égard que c'est dans la presse mainstream (Washington Post, New York Times, Foreign Affairs) que sont publiées des « révélations » ou des tribunes d'opinion (« op ed ») pour le moins embarrassantes pour le pouvoir ukrainien. La moins sensationnelle n'est pas, ces derniers jours, la révélation que la CIA avait été avertie dès juin 2022 par les services néerlandais que les services secrets ukrainiens préparaient la destruction du gazoduc Nordstream, ce que la CIA désapprouvait. Fâcheux en effet de soutenir un État qui pratique ce type d'activités que d'aucuns pourraient qualifier de terroriste, alors qu'il s'agit simplement d'un acte de guerre, comme la destruction par les Russes d'infrastructures civiles utilisées par les forces ukrainiennes. La prudence des occidentaux à la suite de la destruction du barrage de Kakhovka est dans la même logique.

Exigence de justice ou realpolitik ?

Ouvrons une parenthèse à propos de « l'exigence de justice » de certaines belles âmes, dont la faculté d'indignation sélective est inversement proportionnelle au discernement stratégique, comme le montrent tous les jours (par exemple au Soudan) les conséquences de l'intervention occidentale en Libye. Des crimes de guerre sont commis tous les jours en Ukraine, la plupart du temps du fait de la soldatesque russe, voire du haut commandement russe lui-même. Faut-il pour autant poser comme préalable à la paix la traduction en justice de leurs auteurs et commanditaires ? Chacun sait que la paix, dès lors qu'elle résulte d'une négociation et donc d'un compromis, doit prévaloir sur l'exigence de justice.

En dépit de sa responsabilité manifeste dans le déclenchement de la Première guerre mondiale et de la commission de crimes contraires au « droit des gens » dans les territoires occupés, l'Allemagne n'a jamais payé. Et l'on sait à quel point le « Diktat » de Versailles a été le terreau de l'idéologie hitlérienne. Même après la capitulation du 9 mai 1945, une fraction non négligeable des criminels de guerre allemands n'ont jamais été inquiétés (notamment les responsables du massacre d'Oradour), soit qu'ils aient réussi à se faire oublier en Amérique du Sud, soient qu'ils aient été « recyclés » en Amérique du Nord, par exemple dans les réseaux de renseignement comme l'organisation Gehlen. Qui est assez naïf pour croire que la grande Amérique renonce cette fois à la raison d'État au profit de la justice ?

La France veut-elle investir dans l'OTAN ?

En termes de programmation militaire, le pire doit toujours être envisagé. Il est donc parfaitement justifié, pour nous Français, d'investir en priorité dans la crédibilité de notre dissuasion nucléaire. Il est de même parfaitement inutile de prétendre rivaliser avec l'armée polonaise (dont l'équipement est en grande partie financé par le contribuable franco-allemand via la facilité européenne de paix et autres fonds européens), voire l'armée ukrainienne, en termes de capacités d'agression terrestre.

Finalement, face à une Russie aux capacités amoindries mais tentée de prendre sa revanche, une OTAN fragilisée par l'intégration de l'Ukraine devra être capable de défendre chacun de ses quelques 34 ou 35 membres conformément à l'article 5 du traité fondateur (même s'il convient de le relire attentivement pour en saisir toutes les subtilités). Il en résultera nécessairement un nouveau concept stratégique, une organisation plus intégrée (pour être plus réactive), et sans doute un partage des tâches plus poussé. La France y est-elle prête ?

Qui en France se souvient que le premier commandant opérationnel en Centre-Europe fut le Maréchal Juin ? Il disposait alors de la plénitude du commandement en cas de conflit contre l'URSS et ses alliés, à l'exception de l'utilisation des armes nucléaires tactiques qui restaient sous le contrôle de SHAPE, fonction nécessairement tenue pour cette raison par un Américain.

Aujourd'hui, plus modestement, la France va-t-elle finalement armer tous ses postes à l'OTAN ? Après l'augmentation des effectifs de l'organisation qui sera décidée à Vilnius en juillet, on parle d'au moins 150 postes supplémentaires. Où va-t-on les trouver ? En Afrique ? Ne serait-il pas plus raisonnable de retirer nos officiers des instances de l'UE, où ils ne servent à rien, pour travailler notre influence à l'OTAN ? Car, plus que jamais depuis 60 ans, « c'est là que ça se passe ». La France veut-elle s'y investir à la hauteur de son rang et de ses moyens militaires, ou bien laisser la préséance à d'autres alliés (allemands, britanniques, polono-ukrainiens...) ? C'est cela que l'on aurait aimé trouver dans le rapport annexé à la LPM, avec les choix capacitaires et de politique RH (comment fidéliser les cadres qualifiés ?) qui en découlent.

Défense de l'Europe versus Europe de la défense



En même temps, il est parfaitement illusoire de penser que la défense de l'Europe se fasse ailleurs qu'au sein de l'OTAN. Si autonomie stratégique européenne il y a, elle s'exercera dans le cadre de l'OTAN, la seule question étant celle du degré d'implication des Américains. Question cruciale au demeurant, mais une chose est certaine : le renforcement du pilier européen ne se fera ni sans eux, ni contre eux. Sur ce point, nos alliés ont parfaitement raison et la France a tort de porter un discours de « souveraineté européenne » qui ne fait que semer la confusion et nous aliéner nos propres alliés.

De toute façon, le concept même de « souveraineté européenne » est une dangereuse ineptie. Si les Français ont fait la Révolution et transféré à la Nation la souveraineté confiée jusque-là au monarque de droit divin, ce n'est pas pour la donner à une « Sainte Alliance » renouvelée. La souveraineté n'est pas un luxe dont le Prince peut se priver en vue d'un bien prétendu meilleur ; c'est la condition même de la survie de la France, qui s'est constituée autour d'un État dirigé par un monarque qui a créé de toutes pièces sa légitimité en inventant la théorie du « roi empereur en son royaume ».

Revenir sur cet acquis fondamental de l'histoire de France, que la Révolution n'a fait que modifier sans y renoncer, relève d'une idéologie réactionnaire d'autant plus illégitime que la construction européenne se fait, depuis vingt ans, au détriment des intérêts de la France et des Français. Les gouvernements français successifs ont sans doute cru bien faire en transférant de plus en plus de compétences à Bruxelles afin d'imposer des réformes à un pays réputé difficile à réformer.

C'est typiquement le cas de la politique de « l'euro fort », pensée pour améliorer la compétitivité de l'économie française, et qui a finalement précipité sa désindustrialisation. Mais le référendum de 2005 a montré que l'électeur n'était pas dupe. Et l'on voudrait à présent transférer à l'UE la souveraineté, c'est-à-dire non plus certaines compétences, régaliennes ou non, mais « la compétence de la compétence » ? Au moins peut-on en l'occurrence compter sur l'opposition de nos alliés pour nous ramener à la raison.

L'UE pour Berlin est un démultiplicateur de puissance

Reste à mesurer les conséquences pour la France d'une intégration de l'Ukraine dans l'UE (qui finira par se faire, même si ce n'est pas immédiat), y compris si l'Union européenne reste un simple marché intérieur, sans prétentions politiques, ce qui est hautement souhaitable. Le processus de marginalisation de la France en sera accéléré. Le centre de gravité de l'Union, qui était proche du territoire français jusqu'au début des années 2000, s'ancrera désormais au cœur de la Mitteleuropa. Compte tenu des besoins de rattrapage d'une économie ukrainienne dévastée, la saignée financière pour la France sera dramatique, sans contreparties notables dans le marché intérieur, contrairement à l'Allemagne.

En effet, au contraire de l'Allemagne, la France n'a jamais profité de l'élargissement de l'UE vers l'Est. L'Allemagne réunifiée a connu un essor économique en investissant en Europe de l'Est à l'aide des fonds européens payés par les États contributeurs nets pour tous les Européens. Ainsi, l'Allemagne a augmenté sa capacité de production, sans en supporter l'essentiel des coûts d'investissement, au service de sa compétitivité mondiale et d'exports florissants qui n'enrichissent qu'elle. L'UE pour Berlin est un démultiplicateur de puissance. Ce n'est plus le cas pour Paris depuis plus de vingt ans.

Les relations financières avec l'UE étaient quasiment à l'équilibre en 1999, les dépenses de l'UE en France étant équivalentes au montant de la contribution française au budget communautaire. 25 ans plus tard, la saignée financière est de 10 milliards d'euros par an et elle augmente encore chaque année. Dix milliards de moins pour la défense, ou d'autres politiques publiques ! En 25 ans de dégradation continue du solde financier, notamment depuis l'élargissement de 2004, le transfert net de richesses est de 120 milliards d'euros. Dans le même temps, le solde commercial de la France dans le marché intérieur (donc au seul bénéfice de ses partenaires européens) n'a cessé également de se détériorer, pour atteindre aujourd'hui les profondeurs abyssales que nous connaissons.

Mais cela n'empêchera pas Bruxelles de placer Paris sous surveillance pour déficits excessifs. Et quel budget servira de variable d'ajustement d'après vous ?

Repenser les alliances de la France

Politiquement, face à l'absence totale de projet national en Europe, en dehors d'un discours mièvre et creux sur l'UE (pale reprise du projet Mitterrand qui n'a pas survécu faute d'avoir conduit les rapports de force nécessaires avec les Allemands), la tentation du Frexit sera de plus en plus forte. Est-ce cela que nous voulons ? A la base du Brexit, le constat a été fait que les Britanniques ne trouvaient pas dans le marché intérieur assez de contreparties à leur contribution financière nette, en dépit du fameux « chèque britannique ». Les mêmes causes produiront-elles le même effet ? Est-ce que le risque est mesuré ? Est-ce que quelqu'un y réfléchit ? Existe-t-il quelque part un plan B ?

N'est-il pas temps de préparer un rapprochement avec les Britanniques (quand ils seront plus réceptifs) afin de proposer de refonder le projet européen afin d'éviter une partition douloureuse ? Pour convaincre les Britanniques d'un projet avec la France, il nous faudrait aussi retrouver une pensée autonome et une capacité d'actions pour défendre les intérêts de la France. D'autres États, membres ou non de l'UE, ont cessé de porter attention aux attentes de la France tout simplement parce que nos dirigeants n'en n'ont plus. A ce titre, nos transferts de compétence vers l'Allemagne en aéronautique et en matière de matériel terrestre depuis vingt ans sont édifiants. Il est d'ailleurs permis de penser que la DGA n'a pas joué tout son rôle en matière de préservation de la BITD française.

Les conséquences en matière de défense seraient majeures. Alors que la conflictualité multi-milieux et multi-champs impose de repenser l'organisation de la défense nationale (le ministre chargé de la Défense n'étant compétent que dans le cadre de la mise en œuvre des moyens militaires), n'est-il pas temps de repenser nos alliances ? Il ne s'agit évidemment pas de changer d'alliés mais de redéfinir les modes opératoires concrets de nos alliances, bien au-delà de l'interopérabilité otanienne. La défense aérienne et anti-missiles constitue une priorité. Mais dans l'espace extra-aérien, le milieu sous-marin, le cyber, le champ informationnel, comment la sécurité collective s'organise-t-elle ? La LPM actuelle reste peu diserte sur le sujet.

Allié au sein de l'OTAN sans devenir dépendant

Un autre domaine majeur sur lequel la LPM ne propose pas grand-chose est notre politique de voisinage, c'est-à-dire vis-à-vis de nos voisins d'Afrique et du Proche-Orient. On peine à trouver une vision renouvelée apte à surmonter les défis présents et à venir, au-delà du constat que les toutes dernières années ont été désastreuses. On n'ose de même évoquer nos ambitions dans la vaste zone indopacifique, les référendums calédoniens et les élections polynésiennes ayant envoyé au reste du monde un signal pour le moins ambigu que la programmation in extremis de deux petits navires amphibies peine à contrecarrer.

Au lieu d'avancées dans l'utilisation de nos alliances, la coopération européenne sur les programmes d'armement est toujours présentée comme une martingale capacitaire, en dépit des évidences. Mais est-il raisonnable de confier les clés de nos futurs chars aux héritiers de Krupp et celles de nos avions à ceux de Messerschmidt ? On peut rester alliés au sein de l'OTAN sans devenir dépendants. Cela s'appelle la souveraineté.



-----------------------------------------------------------------------------------

(*) Le groupe Mars, constitué d'une trentaine de personnalités françaises issues d'horizons différents, des secteurs public et privé et du monde universitaire, se mobilise pour produire des analyses relatives aux enjeux concernant les intérêts stratégiques relatifs à l'industrie de défense et de sécurité et les choix technologiques et industriels qui sont à la base de la souveraineté de la France.