Comment la maîtrise des données aide les usines à réduire leur empreinte environnementale

L'impact environnemental de l'industrie est pointé du doigt. En outre, les contraintes réglementaires se renforcent, à l'exemple de la directive Ecodesign de l'Union européenne, ensemble d'exigences obligatoires visant à améliorer l'efficacité énergétique et à réduire les émissions de gaz à effet de serre.

Heureusement, les nouvelles technologies permettent aujourd'hui de rendre beaucoup plus efficiente l'usine et réduire l'empreinte énergétique d'un produit, depuis sa fabrication à sa fin de vie en passant par son utilisation. Les entreprises peuvent ainsi devenir plus « compliant » et se conformer aux exigences applicables en matière de santé, de sécurité, de performance et d'environnement. Ces technologies peuvent les aider à prendre en compte, dès leur conception l'ensemble du cycle de vie des produits, y compris l'installation, l'exploitation, la maintenance et la fin de vie.

Quelles solutions existent sur le marché ?

Des applications d'eau intelligentes permettent par exemple d'améliorer la qualité, l'efficacité et la sécurité des entités municipales et des industries à forte consommation d'eau, à la gestion et au recyclage des déchets pour permettre l'économie circulaire, de nombreuses solutions matures sont à la disposition des entreprises. Ces technologies renforcent la supplychain en donnant à l'entreprise une visibilité et un suivi de toutes les opérations nécessaires à la fabrication d'un produit et impliquent un maximum de personnes autour de l'impact environnemental.

Grâce à la technologie de contrôle et d'automatisation, un important Institut américain de recherche sur l'eau espère transformer le drainage minier acide en une ressource capable d'alimenter la plupart des appareils et systèmes modernes actuels. Les chercheurs ont conçu et construisent actuellement une usine chargée de traiter la contamination due au drainage minier acide et de renvoyer de l'eau propre dans les rivières et les ruisseaux tout en extrayant des éléments de terres rares et des minéraux essentiels.

Un fabricant de panneaux solaires possède aujourd'hui une usine contrôlée par une architecture de type Industrie 4.0 facilitant la communication entre machines et opérateurs, l'utilisation de l'intelligence artificielle et la connectivité de l'Internet des objets (IoT) afin de produire un degré supérieur d'automatisation, de précision et d'amélioration continue.

Des applications logicielles existent également afin d'aider les clients à gérer, signaler, contrôler et optimiser la consommation d'énergie dans leurs processus de production. À partir de tableaux de bord, les utilisateurs peuvent visualiser la consommation à tous les niveaux (site, zone, ligne et machine) et identifier les domaines à optimiser. Intelligentes et évolutives, ces plateformes collectent et intègrent de manière transparente les données de gestion de l'énergie aux systèmes de production, de contrôle et d'information.

Aussi, des contrats de services de durabilité reposant sur le numérique aident les usines à réduire les déchets et à surveiller, gérer et recycler leurs actifs de production d'une manière plus responsable. Autre sujet, la remise à neuf et la réparation d'équipements usagés font l'objet de programmes d'accompagnements. L'Association for Sustainable Manufacturing estime que cette remise à neuf (ou retrofit) permet d'économiser en moyenne 85% d'énergie, de l'eau et des matériaux utilisés par rapport à un produit nouvellement fabriqué.

Naturellement, le développement durable n'inclut pas uniquement le climat et la préservation de l'environnement. Il intègre pleinement l'humain, en particulier, dans le milieu professionnel. À ce titre, l'enquête annuelle Global Voices** a récemment démontré que 85% des personnes ont connu des niveaux plus élevés d'épuisement, tandis que 40% ont signalé une baisse de l'équilibre entre vie professionnelle et vie privée. Cet équilibre et le bien-être au travail apparaissent désormais comme des priorités et des composantes essentielles du développement durable.

_______

* Selon le World Economic Forum (« Net-Zero in Manufacturing Value Chains Initiative »)

** Informations complémentaires dans le Rapport 2021 sur le développement durable de Rockwell Automation