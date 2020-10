Feux de... Brousse : Heureusement, les cimetières restent ouverts !

Les vacances de la Toussaint, très vivement encouragées par le Président il y a quelques jours, commençaient bien !



Au café du village, le matin, les sujets sérieux ne manquent pas. Toujours pas de vraie poussée de cèpes. Trop froid, trop humide, mauvaise lune ... On construit des échelles à poisson inutiles, puisqu'on a planté des douglas, qui acidifient l'eau et éloignent les truites ... L'élagage sauvage et indélicat repart sur les petites routes, pour accélérer l'arrivée de la fibre ... Ils ont encore raté la «...