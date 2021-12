Gamification du trading, un jeu risqué pour les néoboursicoteurs

Faites vos jeux, rien ne va plus. Cette célèbre formule des croupiers est adaptée aux nouvelles pratiques financières des jeunes qui sont de plus en plus nombreux à s'essayer aux plateformes de trading pour le meilleur et pour le pire. Le mirage des gains faciles et rapides, l'aspect ludique et l'accessibilité des plateformes incitent les jeunes à s'intéresser de très près aux marchés financiers. La crise sanitaire a renforcé la tendance suite au rebond spectaculaire des marchés financiers et des crypto monnaies. L'effet casino est réel, les déconvenues nombreuses.

La digitalisation induit des comportements à risque

Les publicités ciblées et les influenceurs offrent une visibilité accrue aux plateformes avec la promesse de réaliser des gains élevés en quelques clics. Les plateformes de trading donnent la possibilité de passer des ordres depuis son smartphone avec des frais réduits. Les offres fleurissent sur le net attirant dès lors l'attention du gendarme de la bourse. L'AMF publie régulièrement des mises en garde sur des acteurs non agréés qui proposent d'investir sur le Forex et d'autres produits financiers sans autorisation, parfois avec des effets de levier importants.

L'appât du gain semble être la principale motivation des jeunes boursicoteurs. Peu familiers des mécanismes des marchés financiers, les traders autoproclamés investissent des sommes conséquentes sans respecter les règles prudentielles des investisseurs à savoir construire progressivement un portefeuille diversifié tant en termes de valeurs que de secteurs géographiques avec un horizon d'investissement à long terme. La recherche du bon coup conduit les épargnants à avoir un comportement relevant plus de la spéculation que d'une stratégie patrimoniale. Pour cause, les utilisateurs des plateformes ont tendance à avoir une démarche s'approchant du gaming voire des paris sportifs. Ainsi, seul le hasard serait la source des gains réalisés avec le risque de s'endetter et de développer une forme d'addiction.

Dès 2014, l'AMF alertait dans une étude que 9 boursicoteurs sur 10 constataient des pertes en passant par les plateformes de trading. Depuis la crise sanitaire, la même autorité comptabilise un million de boursicoteurs supplémentaires. Pour aider les investisseurs à limiter la prise de risque, certaines plateformes proposent à leurs utilisateurs de répliquer une stratégie d'investissement qui a fait ses preuves par le passé. L'idée du « copy cat » est intéressante pour les investisseurs néophytes en se familiarisant aux mécanismes financiers. Mais l'adage « les performances passées ne préjugent pas des performances futures » doit rester dans l'esprit des boursicoteurs avant de prendre la décision d'investir sur une valeur ou un produit financier.

Un militantisme 2.0

Les boursicoteurs s'organisent pour se communiquer les bons tuyaux sur les réseaux sociaux. Twitter, mais surtout Reddit rassemblent des groupes d'investisseurs qui échangent et coordonnent leurs investissements. Ces communautés qui ressemblent par certains aspects aux clubs d'investissement, rassemblent des milliers et parfois des dizaines de milliers d'investisseurs. Ces petits porteurs peuvent avoir un impact considérable sur le bon fonctionnement des marchés financiers. En cela, le groupe des WallStreetBets est représentatif d'une forme de militantisme capable de faire plier des acteurs majeurs de la finance en coordonnant l'achat massif de petites valeurs sur les marchés.

Ce groupe de boursicoteurs a réussi à faire passer la valorisation de l'entreprise américaine GameStop, en proie à de graves difficultés financières, de 200 millions à 10 milliards de dollars en quelques semaines. En conséquence, un hedge fund américain a essuyé des pertes considérables en pariant à la baisse sur cette valeur. Certains y voient un moyen de lutter contre le système financier et plus largement capitaliste, quand d'autres dénoncent une forme de manipulation de marché. Les régulateurs s'intéressent à cette nouvelle forme de collusion des investisseurs. A ce jour, aucune mesure n'a encore été prise pour réguler ce phénomène marginal mais hautement symbolique.