Jean-François Delfraissy  : « La science sortira meurtrie du Covid-19 »

Il est aux commandes du Conseil scientifique bien sûr, mais il est aussi président du Comité consultatif national d'éthique, et c'est également sous sa casquette d'éthicien qu'il répond dans un entretien exceptionnel d'une heure aux questions de La Tribune dans le cadre du Forum Santé Innovation organisé par le journal à Lyon, sans éluder aucun des « points chauds » que soulève le comportement de l'exécutif avec lequel sa responsabilité et celle des 17 membres du Conseil scientifique doivent composer.

Le professeur Jean-François Delfraissy, spécialiste en immunologie, livre son analyse de la situation sanitaire, (géo)politique, économique, médiatique, et bien sûr scientifique en France et dans le monde. Percutant et éclairant pour comprendre comment « nous » - les citoyens, les nations, les démocraties, les professionnels et les industriels de la santé - nous extrairons du tunnel dans lequel nous sommes plongés depuis mars 2020. En meilleur état, il faut l'espérer, que la science qui, selon lui, « sortira meurtrie de l'épreuve du Covid-19 ».

