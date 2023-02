Efficacité, évolutivité et la voie vers le deep learning pour les données en 2023

La génération d'informations à un rythme effréné, le cloud et les technologies innovantes seront au cœur des préoccupations des gestionnaires de bases de données alors que les budgets sont sans cesse menacés par une économie incertaine.

Pour que les entreprises créent et assurent la maintenance des applications intéressantes que les clients adorent utiliser tout en améliorant leurs résultats financiers, elles doivent planifier, adapter et mettre en œuvre des plans efficaces pour leurs données et leurs bases de données. Les entreprises qui ne peuvent pas trier les données clés, les traiter et en extraire des informations précieuses et exploitables vont se heurter à des difficultés.

Vu l'augmentation constante de la valeur et du volume des données, si une entreprise veut se démarquer de la concurrence, elle doit se doter de fonctions d'observabilité, d'intelligence artificielle et d'apprentissage automatique (IA/AA) tout en optimisant son infrastructure de manière rentable.

Les bases de données hébergées dans le cloud accaparent les datacenters

Au cours des dernières années, le volume d'informations que les entreprises ont collectées et générées a décuplé (2,5 quintillions* d'octets créés chaque jour) sans aucun signe de ralentissement. Pour répondre à cette croissance rapide et implémenter des stratégies efficaces de gestion et d'analyse, puis extraire des renseignements à partir des informations, les entreprises continuent à investir dans des services de bases de données hébergées dans le cloud.

Contrairement aux datacenters sur site, les solutions cloud ne sont pas soumises aux mêmes exigences opérationnelles ou techniques. Elles sont donc plus évolutives et capables de stocker et de traiter des volumes de données toujours croissants. Bien gérées, elles sont également plus rentables et peuvent optimiser les performances de la pile technologique d'une entreprise. Les fournisseurs de services cloud réduisent les opérations de maintenance et d'entretien que nécessitent les datacenters physiques et actualisent régulièrement leur technologie pour satisfaire l'utilisateur final qui peut ainsi compter sur la disponibilité en continu des services.

Ainsi, 2023 sera la première année durant laquelle les services et le stockage cloud génèreront davantage de revenus que leurs concurrents sur site. Il peut sembler que cette évolution sonne le glas des datacenters sur site, mais attendez encore un peu avant de rejeter complètement les solutions physiques.

Les solutions sur site représentent des alternatives non négligeables

Malgré la croissance rapide des services cloud et l'enthousiasme qu'ils suscitent, vu l'instabilité potentielle de l'environnement économique actuel, des contraintes budgétaires pourraient forcer certaines entreprises à freiner leurs investissements technologiques. Même si des études ont montré que les entreprises peuvent économiser en moyenne 15 % en migrant vers le cloud, les coûts immédiats peuvent être élevés. Des estimations suggèrent que certaines charges de travail pourraient entraîner des frais minimum de migration s'élevant jusqu'à 500 000 dollars ou plus, lesquels sont justifiés par la complexité du travail et le temps que cette opération nécessite.

En raison de l'inflation, certains fournisseurs de services cloud augmentent également le prix de leurs modèles de facturation en fonction de l'utilisation, ce qui accentue la pression à laquelle les utilisateurs finaux sont soumis. Ces contraintes budgétaires ajoutées aux coûts en augmentation vont garantir aux fournisseurs de services sur site un rôle clé.

Outre les coûts, le fait est que les charges de travail de bases de données ne sont pas toutes plus performantes dans le cloud. Certaines sont plus performantes dans des datacenters et leur migration dans le cloud risque de perturber un système qui fonctionne bien. Ainsi, alors que de nombreuses entreprises restent préoccupées par les problèmes de sécurité et les erreurs de configuration résultant de la migration des bases de données dans le cloud, les solutions sur site auront toujours leur place en 2023.

L'observabilité améliore l'efficacité et dissipe les inquiétudes liées au cloud

En 2023, qu'une entreprise stocke ses données dans le cloud ou dans des datacenters, elle se préoccupera du coût, de la productivité et de l'efficacité. L'année prochaine, l'observabilité va soulager de plus en plus les entreprises en les aidant à optimiser leurs opérations de données tout en les rassurant.

Au cours des dernières années, l'observabilité a évolué. Le marché comprend désormais mieux le concept d'observabilité et sa valeur intrinsèque, d'où son adoption croissante. Les offres modernes de solutions d'observabilité garantissent, via un seul écran, de la visibilité sur l'environnement informatique et les bases de données d'une entreprise, qu'elle utilise une infrastructure sur site, hybride ou multicloud pour ses besoins en matière de données. Une solution d'observabilité permet aux équipes de découvrir, de cartographier et de comprendre leur patrimoine de données, ce qui les aide à s'assurer que les données sont disponibles, que les opérations et applications fonctionnent efficacement et que l'activité va de l'avant.

En 2023, les solutions d'observabilité alimentées par l'IA et l'AA, y compris celles qui peuvent se superposer directement à la technologie d'hyperconvergence cloud, contribueront davantage à aider les équipes de bases de données à simplifier leurs environnements complexes pour optimiser les performances et réduire les coûts.

Le bond en avant de l'apprentissage profond

Alors que les innovations en matière de technologie continuent à évoluer, les cas d'utilisation de l'IA et l'AA s'accumulent jour après jour. Pour exploiter au mieux ces nouvelles avancées encourageantes, les équipes responsables des technologies doivent s'assurer que les solutions de gestion de bases de données de leur entreprise sont d'une qualité optimale, car ce sont les données qui déterminent la réussite d'un projet d'AA.

La prochaine étape du parcours évolutif de l'IA, de l'AA et de l'apprentissage profond, qui doit leur permettre d'imiter la façon dont les humains acquièrent des connaissances, pointe déjà à l'horizon (avec des études indiquant que le marché se chiffrera à 526 milliards de dollars d'ici 2030) et elle reposera sur la capacité des bases de données à évoluer. Ces avancées en matière d'apprentissage profond vont nécessiter des bases de données plus optimisées présentant une latence quasi nulle, un débit quasi illimité et une puissance de traitement évolutive.

En 2023, les entreprises visionnaires principalement intéressées par l'innovation rechercheront des opportunités de mettre à niveau leurs bases de données pour qu'elles soient plus robustes et efficaces. Les bases de données puissantes vont permettre aux entreprises d'atteindre des sommets encore inexplorés en matière d'innovation et de résoudre les problèmes parmi les plus graves du monde grâce à de nouvelles possibilités de révolutionner les domaines des soins de santé, de la robotique, de l'énergie, et les nouveaux domaines qui émergent constamment.

(*) 2,5 x (10 puissance 30)