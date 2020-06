Maires, à vous d’accélérer la transition énergétique en passant au vert

Vincent Maillard, co fondateur et CEO de Plüm Energie. (Crédits : DR)

IDÉE. La crise que nous traversons place l'environnement comme l'une des préoccupations majeures des Français. A quelques jours du second tour des élections municipales, les futurs élus sont plus que jamais attendus sur la question de la transition énergétique. Les candidats l’ont bien compris et ont verdi leur programme, à petites touches ou grands aplats. Bonne nouvelle : en matière d’énergie, traduire les promesses en actes, en commençant par un premier pas concret et emblématique, c’est possible. Par Vincent Maillard, co fondateur et CEO de Plüm Energie.