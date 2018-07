Plan biodiversité : Macron est-il un écologiste de façade ?

En métropole et en Outre-mer confondus, près d'une espèce sur trois existante sur le territoire français est en danger de disparition. Le gouvernement a présenté en comité interministériel le plan biodiversité pour contrer ce constat.

En campagne, le candidat Macron scandait le slogan "Make our Planet great again" et déclarait vouloir reprendre le flambeau de la lutte contre le réchauffement climatique et l'agriculture intensive. Cependant, ses rétropédalages politiques, comme sur l'interdiction du glyphosate posent la question du réel engagement écologique du chef d'État. Nicolas Hulot ne serait-il pas la seule caution de l'engagement écologique de l'Élysée ? Emmanuel Macron est-il un écologiste de façade ?

Nous en discutons avec Yannick Jadot, député européen écologiste, Jean-Marc Zulesi, député LREM des Bouches-du-Rhône et Lucile Schmid, co-présidente de la Fondation Verte européenne.