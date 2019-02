(Crédits : DR/Balderton)

OPINION. Les Cassandre nous affirment que tout est déjà joué, que les États-Unis et la Chine vont se partager le gâteau digital et que les Européens, en manque de locomotives et de financements, empêtrés dans leurs réglementations, bridés par leurs marchés fragmentés, ne seront que des faire-valoir. Je crois qu'ils ont tort. Je crois fermement que le prochain géant européen sera une startup technologique et voici pourquoi. Par Bernard Liautaud, Managing Partner chez Balderton