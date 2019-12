Rénovation de la Gare du Nord : oui au débat d'intérêt général, non à son instrumentalisation politique

Tout le monde s'accorde en effet à dire que la plus grande gare européenne, appelée à accueillir 900 000 voyageurs quotidiens à l'horizon 2030, porte d'entrée pour les JO 2024, a besoin d'un réaménagement urgent.

Pour le réaliser, un projet cohérent et approuvé par tous, résultat d'un appel d'offre, a été sélectionné. La SNCF a décidé de faire appel à un modèle qui lui permet de garantir l'intérêt général, sans prendre en charge le financement des 600 millions d'euros nécessaires au projet. Le montage proposé permet donc à la SNCF d'utiliser les dividendes perçus pour investir en faveur de l'usager, et de ne pas dépenser un euro dans le réaménagement de la Gare du Nord, rendant par là même le modèle vertueux.

Le symptôme actuel de « zadisation » de l'économie





Un modèle qui à l'évidence ne fut pas compris par Anne Hidalgo, moins encore par Jean-Louis Missika, maire adjoint en charge de l'urbanisme. Ce dernier s'est en effet rallié publiquement à un nouvel et hypothétique projet qu'il juge moins ambitieux et moins coûteux. Ce plan B un temps évoqué, devait coûter 200 millions d'euros... financé à 100% par la Ville ! Il prétend donc boucler une modernisation chiffrée par des experts internationalement reconnus au tiers de l'enveloppe jugée nécessaire. Et évoque un hypothétique recours au contrat de plan Etat-Région, auquel personne ne saurait croire. Monsieur Missika engage très clairement les finances de la Ville de Paris, de quoi creuser de 200 millions d'euros de plus la dette abyssale de Paris que nous lèguera Anne Hidalgo, dette évaluée selon la Chambre Régionale des Comptes à 5,7 milliards d'euros, soit l'équivalent de 2835 euros par habitant, alors que cette dette se trouvait à 500 euros en 1995 et à 1636 euros en 2013 en fin de mandat de Bertrand Delanoë.

La Municipalité, par ses errements politiciens afin d'obtenir les grâces de nombreux partis, dont les Verts, renforce le symptôme actuel de « zadisation » de l'économie. Alors que ces grands projets sont votés par l'expression de la volonté démocratique, c'est-à-dire par les représentants du peuple, un processus de zadisation, imposé par le plus petit nombre à la majorité, bloque ces projets et avec eux les emplois, les avancées scientifiques, culturelles, économiques dont ils sont porteurs (rappelons-nous de Notre Dame des Landes ou de l'Ile Seguin). Ainsi, à grand renfort de communication, semble-t-il normal à la Mairie de Paris de retravailler unilatéralement un projet déjà engagé, aux enjeux économiques importants, porteur d'emplois et de facilitation pour les usagers.

La rationalité économique doit s'imposer

Nous n'avons aucun doute sur le fait que le décideur public puisse réaliser des rénovations médiocres et bon marché ; mais est-ce bien digne de notre capitale ?

Les Parisiens n'accepteront pas de payer 200 millions d'euros pour un projet au rabais. Et ils sauront certainement, comme l'ensemble des Français, s'exprimer durant l'enquête publique en faveur de ce projet offrant la revitalisation du quartier, l'arrivée de nouveaux services économiques, culturels et d'intérêt général. Contre les agitations du monde politique, la rationalité économique au bénéfice des Parisiens doit s'imposer, c'est une question de bon sens !

C'est infiniment moins que le ratio par voyageur dans les nouvelles gares d'Austerlitz, de Saint-Lazare ou encore de Montparnasse.