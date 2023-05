Nike : Les nouvelles sorties sneakers de la semaine à ne pas manquer

C'est le moment d'en profiter. Nike vient de sortir trois nouveaux modèles de sneakers. Innovantes, stylées, mais surtout extrêmement confortables, ces chaussures plairont aux amoureux de mode et de belles choses.

Air Jordan 1 Low White and Coconut Milk

Parmi les nouvelles sneakers disponibles chez Nike, on retrouve les Air Jordan White and Coconut Milk. Ces chaussures sont un clin d'œil au célèbre joueur de basket-ball américain : Michael Jordan. Les Air Jordan ont fait leur apparition pour la première fois en 1895 sur les parquets professionnels. Depuis cette date, elle séduit les amateurs de sneakers du monde entier.

Les Air Jordan 1 Low White and Coconut Milk reprennent les mêmes bases que toutes les Air Jordan 1 Low. Elles affichent des bords visibles effilochés. Ces derniers apportent un design plus déstructuré aux chaussures. Le motif perforé en creux sur les pointes des sneakers, quant à lui, sublime encore davantage ces sneakers déjà très prisées.

L'empeigne des Air Jordan 1 Low White and Coconut Milk a été conçue dans un textile très résistant. Vous apprécierez ses couleurs claires (beige, blanc, noir) faciles à porter et à associer. Bien sûr, vous ne manquerez pas de confort. Les sneakers disposent de l'amorti Nike Air on ne peut plus confortable. Un vrai bonheur pour les pieds à chacune de vos sorties.

Ce modèle est actuellement vendu à partir de 149,99 € sur le site de Nike.

Découvrir les Air Jordan 1 Low White and Coconut Milk

Air Max 1 Escape

Dès le 25 mai 2023, vous pourrez vous procurer cette sublime paire d'Air Max 1 Escape. Véritable icône de la marque, l'Air Max, née en 1897, se décline aujourd'hui dans des couleurs novatrices. Vous apprécierez les coloris subtils et simples à associer des Air Max 1 Escape : un mélange de marron, de noir et de gris foncé.

Ces couleurs viennent, d'ailleurs, d'une publicité Nike Running culte. Cette dernière affichait le cratère fumant du mont Saint Helens en fond. Afin de faire un clin d'œil à cette histoire, la marque a d'ailleurs fait le choix de broder le motif d'une forêt à l'arrière des chaussures.

La Nike Escape veut s'éloigner des sentiers battus. Ces sneakers ont été pensées pour les grandes escapades. Modèle très convoité des trailers du monde entier, les Air Max 1 Escape repoussent les limites. Elles associent les éléments caractéristiques du running avec des détails du Nord-Ouest Pacifique.

Notez que les Air Max 1 Escape sont partiellement constituées de daim brut. Ce textile aérien s'associe idéalement avec le reste de la chaussure. Les lacets, quant à eux, ressemblent à ceux des chaussures de randonnée. Ils apportent la touche finale de fraîcheur et de modernité qu'il manquait.

Actuellement, les Air Max 1 Escape sont vendues à partir de 169,99 € sur le site de Nike.

Découvrir les Air Max 1 Escape

Air Humara Wheat Grass

Vous avez envie de sortir du lot ? Optez pour les Air Humara Wheat Grass. Vous appréciez son look vintage qui rappelle le style des années 90 fidèle à l'ADN du trail Nike. Modèles sportifs, les Air Humara Wheat Grass sont spécialement conçues pour les sorties en plein air. Elles sont fabriquées à partir de matières haut de gamme et affichent des couleurs classiques : le noir et le jaune.

Afin d'offrir un confort maximal à leurs utilisateurs, les Air Humara Wheat Grass disposent d'une unité Zoom Air à l'avant-pied. Bien sûr, la chaussure dispose de l'amorti Nike Air au niveau du talon. Ce dernier offre un amorti et un confort légendaires.

La semelle intermédiaire, quant à elle, est enveloppée dans du tissu. Ce détail vous permettra de vous démarquer. Il ajoute également une touche de modernité parfaite pour associer mode et fonctionnalité.

Les Air Humara Wheat Grass sont actuellement vendues à 159,99 € sur le site Internet de Nike.

Découvrir les Air Humara Wheat Grass

N'attendez plus, et rendez-vous sur le site de Nike pour découvrir plus en détail les nouvelles chaussures présentées. Si un modèle vous plaît, ne tardez pas pour le commander. Les nouvelles sorties de Nike sont toujours très prisées et malheureusement, il n'y en a pas toujours pour tout le monde.