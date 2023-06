Nike : Quelles sont les meilleures running à choisir pour courir ?

Les amateurs de course à pied le savent sans doute déjà. Pour réaliser de bonnes performances et se sentir bien, il est important de prendre le temps de bien choisir ses baskets. Cependant, sur le marché, l'offre est pléthorique et il n'est pas toujours aisé de s'y retrouver. Si tel est votre cas, cet article devrait vous aider à trouver chaussure à votre pied. Nous vous proposons un top 3 des meilleures baskets Nike pour homme pour le running.

1. Nike Pegasus 40 Premium

Nike Pegasus 40 Premium est le modèle de chaussures spécialement conçu pour le running sur route. Il offre un confort optimal permettant au coureur d'atteindre tous ses objectifs. Les baskets ont été créées de sorte à préserver la voûte plantaire et les orteils des sportifs. Il est ainsi plus simple de parcourir des kilomètres sans ressentir de gêne.

L'amorti sous le pied, quant à lui, est épais. Cela rend la foulée plus souple, mais aussi plus confortable. Et pour cause ! À chaque pas, les chocs sont idéalement abordés. Les Nike Pagasus 40 Premium, par ailleurs, sont des chaussures réactives. Elles disposent de la technologie Nike React à deux unités Zoom Air (à l'avant du pied et au talon). Cela offre plus de rebonds et une sensation de dynamisme à l'impulsion.

Les Nike Pegasus 40 Premium sont disponibles en différentes tailles et en différents coloris à partir de 139,99 € pour sa forme classique. Comptez 129,99 € si vous préférez le modèle extralarge.

Acheter les Nike Pegasus 40 Premium

2. Nike Zoom Fly 5

Résistantes, les Nike Zoom Fly 5 sont capables de vous accompagner à l'occasion de toutes vos sorties quotidiennes. Confortables et fiables, elles offrent une sensation de propulsion qui révolutionne votre manière de courir. Chacune de vos foulées devient alors plus énergétique, mais aussi plus rapide.

Les Nike Zoom Fly 5 sont conçues à partir de mousse ZoomX intégrée à leur semelle intermédiaire, les différenciant des Nike Zoom Fly 4. Cet ajout rend le système d'amortissement plus réactif et léger. Cela vous permettra d'aller plus vite et de libérer votre foulée.

Sur les Nike Zoom Fly 5, l'avant-pied et le talon sont légèrement plus larges. Loin d'être un hasard, cette fonctionnalité permet de créer plus de stabilité. Cela est idéal pour aborder les virages avec plus de confiance ou pour organiser de plus longues sorties sans ressentir d'inconfort. Sa plaque en fibre de carbone, quant à elle, offre des transitions plus fluides, qu'importe votre allure. Elle donne également une sensation de roulement vers l'avant qui tend à vous propulser.

Les Nike Zoom Fly 5 vous sont actuellement proposées à 169,99 € sur le site Internet de Nike. Les chaussures sont disponibles en plusieurs tailles et en différents coloris (rose et orange, rose et blanc, noir et blanc).

Acheter les Nike Zoom Fly 5

3. Nike Streakfly

Chaussures de course extrêmement légères, les Nike Streakfly sont parfaites pour le running sur route. Grâce à elles, vous pourrez maximiser vos performances et relever n'importe quel défi.

Les Nike Streakfly disposent d'une semelle intermédiaire ZoomX sur toute leur longueur. Cela garantit une légèreté et une réactivité optimales. L'épaisseur de la mousse intégrée est modérée, vous permettant de gagner en puissance.

Leur empeigne en maille est ultra fine. Grâce à elle, vous bénéficiez de tout le maintien dont vous avez besoin pour parcourir de longues distances. Enfin, leur semelle extérieure est faite de caoutchouc afin de vous offrir une adhérence optimale.

Les baskets de running Nike Streakfly sont actuellement vendues à 159,99 € sur le site Internet de Nike.

Acheter les Nike Streakfly

Grâce à ces trois modèles de baskets pour le running, vous pourrez booster vos performances à chacune de vos sorties. Pour en savoir davantage sur leurs caractéristiques et leurs fonctionnalités, rendez-vous sur le site Internet de Nike.