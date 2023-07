Offrez-vous ce barbecue à charbon à moins de 40 €

En ce moment, le barbecue à charbon de la marque CookingBox est à prix très attractif. Dans votre jardin, sur votre terrasse ou sur votre balcon, aménagez-le et achetez un petit barbecue à charbon. Cet équipement est idéal pour préparer de savoureuses grillades dès qu'il fait beau. Le barbecue à charbon de CookingBox est actuellement à moins de 40 €.

Tous les points forts de ce barbecue à charbon

Vous adorez organiser des repas conviviaux chez vous ? Alors, rien de tel qu'un barbecue à charbon. Il vous permettra de faire cuire de la viande bien sûr, mais aussi du poisson ou encore des légumes. À vous de voir selon vos envies et celles de vos convives. En plus, vous pouvez vous offrir le barbecue à charbon de la marque CookingBox à prix réduit. Il est proposé à 39,99 € au lieu de 59,99 € chez le cybermarchand Cdiscount. Cela représente une diminution de 33 % par rapport au prix de base, soit 20 €.

Avec sa structure en acier émaillé, ce barbecue à charbon de la marque CookingBox est solide et durable dans le temps. Sa grille d'un diamètre de 54 centimètres permet de cuisiner pour 10 personnes à la fois. L'idéal si vous aimez les grandes tablées pleines de vie. Cette dernière est en acier chromé, un matériau se nettoyant facilement et vieillissant bien. Très bien pensé, ce barbecue à charbon possède un couvercle à choisir selon le type de cuisson. Une large poignée est présente pour le manipuler sans risquer de vous blesser. Une petite trappe d'aération est également incluse.

Pour contrôler votre cuisson sur mesure, vous apprécierez le thermomètre intégré à ce barbecue à charbon. Vous réussirez à coup sûr toutes vos grillades. Pour placer le barbecue où vous le souhaitez, deux roues sont incluses. Grâce à leur large diamètre, elles peuvent évoluer sur tous les terrains. Elles offrent aussi une bonne stabilité. Enfin, vous trouverez un récupérateur de cendres amovible permettant de vider la cuve sans salir votre jardin ou terrasse.

Les avantages du programme Cdiscount à Volonté

Si vous voulez faire encore plus d'économies, rejoignez le programme de fidélité Cdiscount à Volonté. Grâce à lui, vous avez accès à la livraison gratuite, sans minimum d'achat et même en express. À chaque achat, vous pouvez également cumuler une cagnotte à utiliser lors de vos prochaines commandes. L'abonnement est à 29 € par an et vous pouvez faire un essai gratuit de 6 jours.

