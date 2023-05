PureVPN : Découvrez les offres et les avantages du VPN

Même si votre ordinateur est sécurisé, les données que vous recevez et envoyez sur Internet peuvent être interceptées.

Pour se protéger, un VPN se révèle parfois indispensable. En plus de préserver votre anonymat, ces logiciels peuvent vous rendre des services complémentaires. En ce moment, PureVPN vous donne l'occasion de les découvrir pour moins cher. L'enseigne propose une importante remise accompagnée de mois offerts sur son forfait 24 mois.

Un VPN, le protecteur de vos données personnelles

Lors d'activités en ligne, la confidentialité est primordiale. En plus des pirates, des entreprises chercheront à obtenir des informations concernant votre navigation afin de vous envoyer des publicités et des courriers indésirables.

Pour éviter ce type de messages et mieux se protéger, un VPN redirige votre connexion. Une fois le logiciel de PureVPN installé sur votre ordinateur, il crypte les données que vous émettez et les transmet au site visité via un serveur. Ces données deviennent inutilisables par les pirates, vous assurant un anonymat complet.

Cette caractéristique affecte aussi votre géolocalisation. Une série que vous aimeriez regarder est bloquée dans votre pays ? En vous connectant aux serveurs de votre VPN, vous franchissez les frontières. À vous les mangas japonais ou les films diffusés uniquement aux États-Unis.

Obtenez PureVPN

Ce que PureVPN peut faire pour vous

PureVPN propose tous ces services et les étend. Ses 6 500 serveurs sont répartis dans plus de 70 pays. Rien qu'en Europe, ce sont plus de 3 000 serveurs qui sont à votre disposition. Vous pouvez vous connecter à n'importe lequel d'entre eux et profiter des avantages de chacun. Pas seulement pour votre navigation de tous les jours ou le visionnage de séries, mais aussi pour vos téléchargements. PureVPN dispose même de serveurs dédiés au P2P partout où celui-ci est légal.

Comment vos données sont-elles cryptées ? C'est à vous d'en décider. Les serveurs de PureVPN prennent en charge tous les protocoles de sécurité actuels, comme l'IKEv2 ou le PPTP. Et si vous êtes un néophyte, vous pouvez toujours laisser votre logiciel décider de la solution la plus adaptée.

PureVPN garantit une politique nolog : l'entreprise elle-même ne stocke aucune information concernant vos connexions et vos activités en ligne. Pas d'adresse IP, pas d'historique, pas de registre de connexion... Une fois déconnecté, il ne subsiste aucune trace de votre passage.

L'entreprise présente aussi des solutions pour les professionnels. Avec Business VPN, vous disposerez de services et d'adresses IP réservées à vos usages. Vous pourrez les utiliser comme bon vous semble.

Ces services s'accompagnent d'un service client accessible 24h/24 et 7j/7 via courriel, chat et tickets. Une garantie Satisfait ou Remboursé de 31 jours vous permet de changer d'avis sans jamais avoir à motiver votre décision. De votre côté, vous pourrez connecter jusqu'à 10 appareils simultanément, faisant de PureVPN une solution intéressante pour toute la famille.

Quel que soit votre environnement de travail, PureVPN vous est accessible : ses services sont compatibles avec Windows, MacOS, Android, iOS, Linux et même les solutions Firestick.

Protégez vos données dès maintenant

Bon plan PureVPN : 81% de réduction et 3 mois offerts

Pour une durée limitée, PureVPN vous donne l'occasion de découvrir tous ses services pour un petit prix. En ce moment, l'entreprise présente une remise de 81% sur son forfait 24 mois. Le prix passe de 10,55 €/mois à seulement 1,93 €/mois. Le montant facturé de 46,49 € sera versé en une fois.

En choisissant ce forfait, vous profiterez aussi de 3 mois supplémentaires gratuits. Ce n'est pas tout : PureVPN vous offre son gestionnaire de mots de passe. Il vous libèrera l'esprit en stockant ces données sensibles dans un endroit sécurisé.

Mais si vous préférez une formule plus courte, les deux autres forfaits de PureVPN vous restent accessibles :

Le forfait 1 mois est à 10,55 €. Il vous permettra d'essayer les services du VPN au-delà de l'essai gratuit de 30 jours.

Le forfait 1 an est à 3,07 €/mois, soit 71% de réduction par rapport à la solution 1 mois.

Profitez de cette offre

N'attendez pas plus longtemps pour découvrir les services de PureVPN et souscrire au forfait de votre choix. Les remises pourraient ne pas durer. Avec 81% de réduction, c'est le moment ou jamais de sécuriser votre connexion pour un tout petit budget.