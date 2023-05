Top 5 des meilleures solutions pour remplacer la GoPro

Toutefois, afin d'en conserver des souvenirs impérissables, il convient de disposer d'un appareil photo de qualité. La règle est d'autant plus vraie si vous êtes un aventurier dans l'âme et que vous souhaitez enregistrer toutes vos sorties : escalade, surf, VTT, etc. Bonne nouvelle, il existe actuellement sur le marché une offre pléthorique d'appareils capables de capturer vos plus beaux moments. Nul besoin d'avoir une GoPro, d'autres marques sont présentes et fournissent un rendu tout aussi exceptionnel.

Voici quelles sont les 5 meilleures solutions pour remplacer la GoPro.

1. Wolfang Caméra Sport 4K

Afin de filmer toutes vos sorties en extérieur, vous pouvez opter pour la caméra sportive Wolfang 4K 30 FPS. L'appareil vous offre la possibilité de capturer vos meilleurs moments. Étanche à 40 mètres, il pourra vous suivre même dans les profondeurs de l'océan ou durant la pratique de sports nautiques (surf, jet-ski, etc.). Évidemment, vous pourrez l'embarquer avec vous, même les jours de pluie ou en allant au ski. L'appareil ne craint absolument pas l'eau.

Grâce à son microphone externe, la caméra de sport 4 K Wolfang peut réduire efficacement le bruit du vent. Les voix et les musiques ambiantes peuvent alors être enregistrées plus clairement. Cette fonctionnalité s'avère très pratique durant les activités de plein air : vélo, moto, ski, alpinisme, etc.

Notez, enfin, que l'appareil dispose d'un stabilisateur anti-secousse EIS. Mouvez-vous à votre guise ou profitez de la vitesse de votre passion tout en ayant une image ultra stable.

La caméra de sport 4K Wolfang est actuellement vendue au prix de 49,99 € au lieu de 129,99 € sur le site de Cdiscount.

Découvrir la caméra de sport 4K Wolfang sur Cdiscount

2. Akaso V50 Elite Native 4K

La caméra d'action Akaso V50 Elite est capable de capturer des vidéos HDR. La 4K à 60 images par seconde ne laissera passer aucun détail, ce qui est idéal pour les vidéos de vlogging pour de POV (Point Of View). L'appareil dispose d'un écran tactile de 2 pouces avec affichage IPS. Son contrôle est donc extrêmement facile, tout comme le réglage, la prévisualisation et la prise de vue.

Autre atout, et non des moindres, la caméra d'action Akaso V50 Elite Native 4K dispose d'une commande vocale mains libres. Vous pouvez ainsi enregistrer des vidéos ou prendre des photos simplement en prononçant une phrase précise et préalablement enregistrée. Enfin, l'appareil est étanche jusqu'à 40 mètres de profondeur et offre une excellente stabilisation d'image.

La caméra d'action Akaso V50 Elite est actuellement vendue au prix de 149,99 € au lieu de 299,98 € sur le site de Cdiscount.

Découvrir la caméra d'action Akaso V50 Elite sur Cdiscount

3. La caméra de sport Campark 4K

Caméra de sport multifonction, ce modèle de la marque Campark filme en 4K/30FPS. Elle prend des photos en 24 MP fournissant des images et des vidéos d'excellente qualité. L'appareil dispose de l'EIS anti-shake. Autrement dit, les images sont fluides et stables, même lorsque vous êtes en mouvement.

Grâce à son objectif grand-angle de 170 degrés, vous pouvez prendre des photos avec une prise de vue extrêmement large. Cette fonctionnalité sera parfaite pour les tournages. Autre atout, et non des moindres, l'appareil dispose d'un contrôle Wi-Fi et peut être géré par le biais d'une application dédiée (XDV PRO). Vous êtes seul ? Aucun problème ! Il vous suffit d'activer le retardateur pour prendre vos plus belles images. Notez, enfin, que l'appareil dispose d'un mode voiture parfait pour réaliser des tournages en caméra embarquée.

La caméra de sport Campark 4K est actuellement vendue au prix de 79,99 € sur le site de Cdiscount (au lieu de 359 €).

Découvrir la caméra de sport Campark sur Cdiscount

4. La caméra de sport Thomson

La caméra de sport Thomson dispose d'un capteur Sony IMX495 idéal pour créer de belles photos. L'appareil affiche un double écran LCD (avant et arrière) parfait pour les selfies. Étanche jusqu'à 7 mètres, cet accessoire pourra vous accompagner durant vos sorties en mer ou la pratique d'activités nautiques (canyoning, kayak, etc.).

La caméra de sport Thomson affiche une autonomie de 70 minutes en 4K. Autrement dit, vous pouvez filmer vos plus beaux moments durant plus d'une heure sans être bloqué par le manque de batterie. Enfin, il vous sera livré avec une large palette d'accessoires :

Fixation guidon ;

Adhésif et chiffons ;

Bandes velcro ;

Système d'attache ;

Télécommande bracelet.

Actuellement, la caméra de sport Thomson est vendue au prix de 149,99 € sur le site de Darty.

Découvrir la caméra de sport Thomson sur Darty

5. La caméra de sport Takara 4K

Enfin, pour sauvegarder vos meilleurs moments sans GoPro, vous pouvez opter pour la nouvelle caméra embarquée de la marque Takara. Cette caméra sportive vous permet de créer de superbes vidéos en 4K (à 30 FPS), mais aussi en Full HD. L'appareil dispose également d'un capteur Sony IMX179 à 8 mégapixels parfait pour immortaliser vos souvenirs en photo.

Pour cadrer vos séquences, utilisez son écran LCD de 5,08 cm. Enfin, grâce aux accessoires fournis, vous pourrez fixer l'appareil n'importe où afin de filmer toutes vos sorties. Ultra compact, ce produit ne prendra aucune place dans votre sac. Il tient même aisément dans une poche.

Actuellement, la caméra de sport Takara est vendue au prix de 49,99 € sur le site de Darty.

Découvrir la caméra de sport Takara sur Darty

Grâce à ces 5 solutions pour remplacer la GoPro, vous serez en mesure de créer des vidéos marquantes et durables à l'occasion de vos prochaines vacances d'été. N'attendez plus, et rendez-vous sur les sites Internet de Darty et de Cdiscount pour en savoir davantage.