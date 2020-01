La plateforme eHop du CHU de Rennes étendue à six nouveaux sites en 2020

Conçue par l'équipe « Données massives en santé » de l'unité Inserm LTSI (Laboratoire du traitement du signal et de l'image) du centre hospitalier universitaire de Rennes, pilotée par le professeur Marc Cuggia, spécialiste de l'informatique médicale et de la biostatistique, la plateforme eHop vise à optimiser le parcours de soins du patient en facilitant le travail des professionnels de la santé et des chercheurs. Cet entrepôt numérique, qui permet le croisement, le traitement et l'analyse des données de santé collectées après consultation et résultat d'examens médicaux, est d'ores et déjà utilisé par les CHU de Brest, Angers, Tours, Nantes et Orléans, via le GCS Hugo (Groupement de coopération sanitaire des hôpitaux universitaires du Grand Ouest). En 2020, le démarrage de six autres sites est prévu, principalement dans le nord et l'est de la France.

Valorisation des données médicales et industrialisation

Ce passage d'un prototype testé initialement au CHU de Rennes à une exploitation plus industrielle, à l'échelle d'un territoire et de plusieurs établissements de santé, a été rendu possible...