Œnotourisme : dans le vignoble mosellan, cap sur le circuit court

Malgré l'appellation d'origine contrôlée qui fait sa fierté depuis 2011, la Moselle n'a pas conquis le prestige de l'Alsace ni de la Champagne, les vignobles voisins dans le Grand Est. « Tout le monde nous regarde comme des rigolos, y compris les voisins allemands et luxembourgeois qui exploitent les mêmes cépages sur leurs coteaux de la Moselle. Ils ont peut-être raison. Dans la Moselle française, on se contente de faire des vins de niche », reconnaît Jean-Paul Paquet, l'un des 16 vignerons installés dans ce mini-vignoble (70 hectares) aux confins de la Lorraine, de l'Allemagne et du Luxembourg.

Dans les villages, entre Ancy-Dornot et Vic-sur-Seille, les vignerons misent de façon modeste sur un œnotourisme local pour animer les ventes et faire connaître la production : des vins blancs pour l'essentiel, auxerrois, pinot gris ou müller-thurgau, et quelques hectolitres de rouge vendus en circuit court. « J'organise un apéritif chaque semaine, avec le concours d'un ami charcutier. À chaque fois, c'est complet », constate Jean-Paul Paquet.

Lire aussi : Le Grand Est renoue avec les grands investissements

Des vins rares, donc "exotiques"

Après...