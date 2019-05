Paris : le périphérique s'invite dans la campagne des municipales

"En finir avec le boulevard périphérique source de pollutions multiples, véritable barrière urbaine et faire émerger à moyen terme un espace de liaison, de respiration plus vert, renaturé, doté de nouveaux usages urbains." C'est ce que recommande la mission d'information et d'évaluation du Conseil de Paris dans son rapport "Le périphérique : quelles perspectives de changement ?" remis ce mardi 28 mai 2019 à Anne Hidalgo. Selon toute vraisemblance, la maire (PS) de la Ville devrait en reprendre les principales conclusions.

Sous la présidence de Laurence Goldgrab, présidente du groupe RGCI (Radicaux de Gauche, Centre et Indépendants) au Conseil de Paris, "tous ceux qui avaient un mot à dire, un jugement ou une expérience sur le périphérique" ont été auditionnés ces cinq derniers mois, précise à La Tribune le rapporteur de la mission Éric Azière, président du groupe UDI-MoDem. "Que ce soient les acteurs économiques, les industriels, les élus parisiens et de première couronne, les instituts de mesure de la pollution, tous ceux qui ont une autorité sur l'usage et la pratique du périphérique ont été consultés", assure l'élu parisien.

"Un fleuve de pollution" au cœur du Grand Paris

Premier "impératif" identifié par la mission : le combat contre la pollution atmosphérique et sonore. Près de 400.000 personnes habitant dans un rayon de 150 mètres autour du périphérique sont exposées quotidiennement à un bruit supérieur à 60 décibels, avec des pics à 80-85 décibels, et à des niveaux d'alerte de dioxyde d'azote et de particules fines. "Cela représente plus d'un tiers de la pollution du trafic parisien ! Ce n'est plus un boulevard de 35 kilomètres inauguré en 1973, mais un fleuve de pollution", résume Eric Azière.

Le groupe de travail a donc organisé une journée avec les élus des territoires concernés pour identifier des solutions. 18 sont venus et 15 ont remis des rapports écrits. "Car si le périphérique est la propriété de Paris, il n'appartient pas aux Parisiens", explique l'élu de la capitale. D'ailleurs, selon lui, la maire Anne Hidalgo serait prête à "organiser la gouvernance de façon collective" avec les villes de la première couronne, la métropole du Grand Paris, voire la région Ile-de-France.

Vers une vitesse abaissée à 50 km/h

Outre la pollution et la gouvernance, la fluidification de la circulation s'est également invitée dans les débats. Dans le viseur des élus : l'autosolisme. Près des deux tiers des automobilistes emprunteraient encore le périphérique seuls dans leur voiture particulière. "Dans une zone dense comme l'agglomération parisienne, comment peut-on encore se payer ce luxe aux heures de pointe ?", s'interroge Eric Azière. Il recommande donc la mise en place d'une voie dédiée au covoiturage et aux transports collectifs.

Autre piste émise par le rapporteur : abaisser la vitesse maximale. "En réduisant la limitation de vitesse de 80 à 70 km/h, la vitesse moyenne (actuellement de 35 km/h, Ndlr) a augmenté de 20%", insiste le rapporteur. "Il faut que nous soyons extrêmement prudents, mais il existe des marges de progression." De là à arriver aux 50 km/h ? "Nous devons nous appuyer sur des bureaux d'études qui évaluent chaque préconisation, mais lorsque la vitesse est moindre, il y a moins de rétention sur les bretelles d'accès et l'insertion s'opère mieux."

Derniers leviers pour réduire la circulation : le télétravail et un réseau de transports en commun à la hauteur des enjeux. En attendant le super-métro, les élus missionnés plaident par exemple pour un réseau de bus propres et à haute fréquence de banlieue à banlieue ne passant ni par Paris ni par le périphérique."Tant que le Grand Paris Express n'est pas livré en intégralité, nous ne sommes pas favorables à demander des efforts à nos concitoyens", explique Eric Azière. L'élu donne donc rendez-vous en 2030, date à laquelle le boulevard devrait être devenu "une infrastructure apaisée de transports non-polluants."

"Il faut s'en débarrasser !" (Gantzer)

Ancien conseiller en communication puis porte-parole du maire de Paris Bertrand Delanoë de 2010 à 2013, Gaspard Gantzer s'est fait connaître du grand public en devenant entre 2014 et 2017 le conseiller chargé des relations presse et de la communication du président de la République François Hollande. Aujourd'hui candidat à la succession d'Anne Hidalgo sous la bannière Parisiennes-Parisiens, il propose purement et simplement de "détruire" le périphérique parisien.

« Il ne suffit pas de l'aménager, il faut s'en débarrasser !", s'exclame Gaspard Gantzer auprès de "La Tribune". "Il ne faut pas être dans la demi-mesure : c'est une source de congestion et d'augmentation des prix des logements. »

3 ans de concertation, 15 ans de travaux

Le candidat à la mairie de Paris veut en effet "récupérer la surface disponible" pour "en faire des espaces verts et des logements". Pour parvenir à ses fins, il s'est fixé dix-huit ans, soit trois mandats municipaux. Les trois premières années seraient celles de la concertation "mètre par mètre" avant un référendum en 2023 auprès des grand-parisiens dans les 131 communes que comporte la métropole du Grand Paris (MGP). Les quinze années suivantes seraient celles des "travaux phasés" pour "offrir des alternatives" au million d'automobilistes qui emprunte quotidiennement le périphérique.

Pour autant, cette décision ne peut pas se prendre seul depuis l'Hôtel de Ville. "J'ai commencé à rencontrer les principaux responsables de la région : la présidente de région Valérie Pécresse, le président des Yvelines Pierre Bédier, le maire de Saint-Mandé Patrick Baudouin...", liste Gaspard Gantzer qui a aussi sollicité un rendez-vous avec le président de la MGP Patrick Ollier. Le communicant mise par ailleurs sur des listes étiquetées Parisiennes-Parisiens à Boulogne-Billancourt, à Kremlin-Bicêtre, à Montreuil, à Saint-Ouen ou encore aux Lilas. C'est d'ailleurs à la frontière de cette commune, place du Maquis du Vercors dans le 20e arrondissement, qu'Anne Hidalgo prend la parole ce matin.