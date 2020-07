Investissement dans les territoires : la région Île-de-France lance un nouvel outil

La société d'économie mixte (SEM) Île-de-France Investissements et Territoires est présidée par Alexandra Dublanche, vice-présidente de la Région chargée du développement économique et de l'attractivité (photo). (Crédits : CRIDF)

La nouvelle société d'économie mixte du conseil régional francilien, Île-de-France Investissements et territoires, tient son premier conseil d'administration ce 22 juillet. 10 millions d'euros ont été débloqués au profit de tiers-lieux, d'industries, de commerces et de maisons de santé. L'opposition demande à la Région d'aller plus loin et de prendre des participations dans les entreprises aidées.