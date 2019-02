BPGO investit la viticulture régionale

« C'est un secteur que nous exploitions peu jusque-là. C'est un marché de niche sur lequel nous allons pouvoir apporter l'expertise que nous déployons dans l'agricole depuis vingt ans, et notamment dans la transformation digitale des entreprises, qui cherchent à se diversifier vers des productions durables ou les énergies renouvelables », explique Mélanie Vilboux, nommée à la direction du marché de l'agriculture et de la viticulture. Implantée sur un territoire qui regroupe 20% des exploitations françaises, BPGO dit vouloir développer les circuits courts, les investissements verts et l'agriculture biologique.

À l'image du château de FosseSèche dans le saumurois, dont une partie du domaine a été converti à l'agriculture biologique en 2015. Depuis, 200 étoilés du Guide Michelin ont référencé ce vin engagé.

« Différents scénarios sont possibles. Tant dans le domaine professionnel pour accompagner le changement de taille et l'évolution des structures que dans le privé », dit Mélanie Vilboux.

Avec une trentaine d'appellations d'origine protégée, le territoire viticole des Pays de la Loire compte pour 60% de la production du Val de Loire. Avec 4% du potentiel de production français, les Pays de la Loire sont la septième région viticole française, en surface.