Immobilier d’entreprise : état des lieux et évolution

Des pratiques en pleine évolution

Concernant l'état actuel de l'immobilier d'entreprise, deux constats s'imposent, créant une dichotomie à laquelle les structures tentent désormais de répondre avantageusement. Premièrement, l'immobilier représente l'un des plus gros postes de dépenses pour les organisations, arrivant en seconde place derrière les salaires. Ensuite, l'année 2020 a généralisé un phénomène qui semblait déjà propice à s'installer bien avant les confinements : le télétravail. On comprend donc sans peine l'engouement pour les espaces de coworking sans engagement, comme le propose Ubiq.

Continuer à débourser une fortune pour des locaux permanents est de plus en plus vécu par les chefs d'entreprise comme un non-sens, alors même que les solutions de travail à distance se font plus pratiques que jamais. Pour beaucoup de PME, les bureaux ne servent plus qu'à accueillir les salariés qui en ont besoin ponctuellement ou à organiser des réunions de travail.

La location de bureaux à la carte

Louer un bureau à Paris de manière permanente implique par ailleurs un engagement qui, dans le contexte de la crise sanitaire, s'est avéré très peu avantageux pour les entreprises concernées. Désormais, liberté et flexibilité sont au centre des désirs de professionnels qui se tournent volontiers vers des forfaits de location de bureau à la carte et d'espace de coworking de type « plug & play ».

Le concept est révolutionnaire dans sa simplicité : des espaces de travail entièrement équipés sont proposés à la location à l'heure, à la journée, au mois ou à l'année en fonction des besoins. Plusieurs formules existent afin de répondre à des attentes personnalisées. Par exemple, une société peut décider de réserver des bureaux ouverts à l'ensemble de ses employés un certain nombre de jours par semaine. Pour d'autres, l'idéal sera de donner à chaque salarié un budget d'heures de bureau défini à l'avance. Celui-ci pourra alors choisir lui-même à quelle fréquence il visitera l'espace de travail en question.

Un concept qui redéfinit la notion d'immobilier d'entreprise

Cette consommation de lieu de travail au forfait représente un véritable tournant dans l'immobilier de bureau. Le « flex-office » se vit davantage comme une prestation que comme une dépense immobilière classique. La souplesse qu'il permet en matière d'engagement contractuel convient notamment très bien aux startups qui n'ont pas les moyens d'anticiper sur une année entière.

Ce qui séduit également beaucoup, c'est la possibilité de louer un espace pré-équipé où absolument tout est compris. Au-delà du lieu lui-même, les prestataires proposent en effet tout le matériel informatique indispensable pour une journée de travail productive. Du mobilier ergonomique aux ordinateurs et périphériques en passant par les rétroprojecteurs, tableaux blancs, et même machines à café, tout est déjà sur place, prêt à être utilisé. Les services incluent par ailleurs la connexion à Internet, les diverses charges et le ménage.

Enfin, les espaces de coworking permettent une flexibilité absolue sur le plan géographique. Ainsi, que les membres de l'équipe soient répartis dans la France entière ou que l'ensemble de l'organisation préfère apprendre à connaître un quartier avant de décider ou non de s'implanter, aucun engagement n'est nécessaire.

Les locaux professionnels ne cesseront jamais d'avoir de l'attrait pour les entreprises qui, quelles que soient les avancées technologiques qui continueront de simplifier le travail à distance, souhaiteront toujours pouvoir disposer d'un lieu de rencontre. Travailler à tête reposée, organiser des réunions d'équipe ou recevoir des clients dans une atmosphère propice sont des besoins qui ne disparaîtront pas de sitôt. Les espaces de coworking répondent à cette exigence tout en proposant aux sociétés une souplesse compatible avec leurs nouvelles habitudes.