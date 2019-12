Le jeu : une industrie qui se réinvente continuellement !

Tout d'abord, ne croyez pas que l'incroyable santé économique des jeux ne concerne que les jeux vidéo ! Bien au contraire, les jeux de société offrent également une excellente résistante quoi qu'on en dise.

Les tricheurs sont à l'honneur

Ce n'est pas vraiment joli de tricher, tout le monde le sait. Pourtant, tout le monde, ou presque, l'a fait au moins une fois dans sa vie. Que ce soit en jouant aux cartes, au football ou encore au Cluedo. Tricher au Scrabble est aussi monnaie courante, il existe même des sites qui vous donnent un maximum d'astuces pour y parvenir en toute discrétion.



Qui n'a jamais tenté de tricher en jouant au Monopoly ? L'éditeur de ce jeu a bien compris ce phénomène. Il propose d'ailleurs depuis peu une édition du Monopoly spéciale pour les "Tricheurs". Aussi incroyable que cela puisse paraître, c'est totalement vrai et ça marche. Tout est bon pour vendre et renouveler les règles d'un jeu vieux comme le monde.

Faire scandale pour vendre

Les éditeurs de jeux rivalisent également d'inventivité pour faire parler de leurs jeux. Certains vont même jusque flirter avec le politiquement pas correct pour provoquer le débat. En bien ou en mal, l'important est qu'on en parle, c'est un moyen de se démarquer. Prenons par exemple le jeu "Big drunk satanic massacre" est un RPG satanique, rien que ça. C'est le premier jeu de rôle satirique où vous pourrez jouer Lou, le fils de Satan !



Du côté des jouets pour enfants, beaucoup de parents se disent chaque année un peu plus consternés par certaines idées proposées à Noël. Qui n'a pas vu cette pub pour un jeu de société pour enfants où ceux-ci doivent tenter d'attraper un excrément dans une reproduction de toilettes ? Les enfants adorent, les parents beaucoup moins. Mais il faut se renouveler pour vendre. Du coup, on se retrouve parfois avec des produits discutables.

Toujours plus d'immersion

Les joueurs du monde entier cherchent à vivre des expériences toujours plus intenses ! Que ce soit dans la vie réelle avec le succès grandissant des escapes game ou dans le virtuel avec le boom de la réalité virtuelle. On ne veut plus simplement jouer, on veut s'introduire dans un univers à part entière.



Il s'agit d'une tendance qui répond à un besoin de s'échapper d'un quotidien stressant et anxiogène. Les jeux forment une sorte d'échappatoire de notre réalité parfois bien grise. Certains diront qu'on se rapproche d'un monde à la Matrix.



Enfin quoi qu'il en soit, si vous voulez investir dans un secteur porteur à l'heure actuelle, le secteur des jeux est certainement l'un des plus porteurs. Et quand il s'agit de faire du business, tous les coups sont permis.