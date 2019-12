Bientôt, l’heure de la maturité pour l’IA

Photo d'illustration. Les derniers modèles de « deep learning » pourraient optimiser les coûts et les ressources, prédire les crises ou comprendre le comportement des acheteurs; (Crédits : Intel)

Au fur et à mesure que l’intelligence artificielle se banalise et devient une composante parmi d’autres des logiciels, la société et les entreprises y voient plus clair sur son potentiel, mais aussi sur ses limites.