Atos renonce à la plus grosse acquisition de son histoire, les marchés sont soulagés

(Crédits : Philippe Wojazer)

DXC Technology (né de la scission de Hewlett-Packard), c'est fini. Si l'opération s'était réalisée, elle aurait donné lieu à la plus importante acquisition jamais effectuée par le groupe informatique français. L'objectif était de "créer un leader des services digitaux" avait précisé en janvier Atos, dont l'annonce, à l'époque, avait fait plonger son titre de plus de 11%. Très symétriquement, le renoncement d'Atos a boosté de plus de 4% son cours de Bourse ce matin. Bref, les marchés sont soulagés.