Entrée en Bourse : Tencent Music vise une valorisation de 25 milliards de dollars

Les entreprises chinoises ont le vent en poupe à Wall Street, et Tencent Music fera bientôt partie du club. La plateforme de musique, filiale du géant chinois Tencent, a déposé mardi une demande officielle auprès du gendarme boursier américain, la Securities and Exchange Commission (SEC). Cette introduction devrait lui permettre de lever des sommes importantes. Dans le document transmis à la SEC, le groupe évoque la somme d'un milliard de dollars - un chiffre indicatif, pouvant encore être amené à évoluer. Le prix d'introduction n'a pas été indiqué.

Lancé en juillet 2016, Tencent Music vise une valorisation de 25 milliards de dollars (21,6 milliards d'euros), selon Thomson Reuters IFR. Soit le double de sa valorisation estimée en décembre 2017, lors de son échange de participations minoritaires avec son homologue suédois Spotify. Il faut dire que la filiale a connu une croissance impressionnante au cours du premier semestre 2018, en gagnant 41 millions d'utilisateurs actifs mensuels. Au total, Tencent Music revendiquait 644 millions d'utilisateurs fin juin à travers ses quatre applications - QQ Music, KuWo, KuGou et WeSing. Le groupe affirme aussi détenir un catalogue de "20 millions de morceaux provenant de plus de 200 labels nationaux et internationaux".

Tencent Music, déjà rentable en 2 ans d'existence

Côté finances, Tencent Music a enregistré un bénéfice de 263 millions de dollars pour un chiffre d'affaires de 1,30 milliard de dollars sur les six premiers mois de l'année. À titre de comparaison, la plateforme avait réalisé un bénéfice de 199 millions de dollars pour un chiffre d'affaires de 1,7 milliard pour l'année 2017. En Europe et aux États-Unis, le paiement des royalties constitue l'une des plus grosses dépenses pour les plateformes de streaming musical. À l'inverse, le géant chinois bénéficierait d'une politique plus souple en la matière.

"En Europe et aux États-Unis, des artistes en vogue peuvent demander un paiement de royalties en fonction du nombre d'écoutes, explique à Reuters l'analyse Connie Gu. En Chine, la pratique courante est la signature d'un contrat d'une période de trois ans, sans tenir compte du nombre d'écoutes, ce qui facilite une certaine économie d'échelle."

Vers une explosion du streaming musical en Chine

Si Tencent Music est rentable - contrairement à Spotify, pourtant lancé dix ans plus tôt en 2006 - un défi de taille l'attend : convertir sa large base d'utilisateurs au payant. Sur 644 millions d'utilisateurs actifs mensuels fin juin, seulement 23,3 millions d'entre eux paient un abonnement - soit un ratio de 3,6%. À titre de comparaison, Spotify revendique 180 millions d'utilisateurs actifs mensuels pour 83 millions abonnés - soit un ratio de 46%. Tencent Music propose plusieurs formes de paiement - comme l'achat de chanson et d'album à l'unité, ou un abonnement entre 8 à 18 yuans (1,04 à 2,34 euros). De faibles montants pouvant constituer une faiblesse pour le groupe, selon les analystes cités dans la presse américaine.

Dans le document transmis à la SEC, le groupe dit miser sur une très forte progression du streaming musical en Chine dans les années à venir. "Le marché chinois du streaming en est encore à ses débuts", justifie Tencent Music. En effet, la décennie écoulée a vu s'opérer un changement culturel chez la clientèle chinoise, autrefois peu encline à payer pour écouter de la musique - la culture du piratage étant très développée, expliquait l'IFPI (Fédération internationale de l'industrie phonographique) dans son rapport annuel 2018. Selon le cabinet d'études iResearch, le marché de la musique enregistrée aux États-Unis était 45 fois plus important que celui de la Chine en 2017. Mais le marché chinois devrait évoluer "rapidement", au point que les dépenses par habitant pour consommer de la musique devraient plus que quadrupler en Chine entre 2017 et 2023.