Google investit 1 milliard d'euros en Allemagne pour servir mieux et plus vite ses clients

Le géant de Mountain View a annoncé qu'il allait investir 1 milliard d'euros (1,18 milliard de dollars) dans la construction de deux nouveaux centres de données, tous deux en Allemagne : l'un à Hanau près de Francfort, et l'autre dans la grande région de Berlin. Le choix de ces deux villes ne doit rien au hasard.

Vitesse d'accès et efficience réglementaire

En choisissant les sites d'hébergement de ses infrastructures "cloud", l'objectif principal de Google est de se rapprocher de ses clients pour leur offrir le meilleur service. Si l'on examine l'aspect clients grands pourvoyeurs et consommateurs de données, Hanau est particulièrement bien placée, à quelques kilomètres de la ville de Francfort, qui héberge la 4e place boursière d'Europe mais aussi la Banque centrale européenne (BCE) et la Bundesbank (banque centrale de l'Allemagne). Il s'agit de l'agrandissement d'un bâtiment de 10.000 mètres carrés sur quatre étages, en cours de construction à Hanau, qui sera opérationnel l'année prochaine, a indiqué Philipp Justus, directeur de Google pour l'Europe centrale.

En hébergeant les données de ses clients dans des centres installés à proximité immédiate plutôt qu'à l'autre bout d'un câble sous-marin transatlantique, Google compte améliorer considérablement la vitesse d'accès et de transfert des données, ce qui n'est pas rien de la part d'un groupe qui possède en propre deux câbles transatlantiques. De fait, cette exigence d'hyper vitesse rappelle celle du trading à haute fréquence, où les opérateurs jouent sur le milliardième de seconde pour passer leurs ordres de vente ou d'achat sur les marchés.

Proximité du plus grand hub Internet mondial

Dans le même ordre d'idées, en termes d'efficacité technique de l'infrastructure, Philipp Justus n'a pas manqué souligner un autre atout du site de Hanau: il est quasiment à côté (à une vingtaine de kilomètres) de "DE-CIX" (Deutscher Commercial Internet Exchange), installé en plein Francfort, qui est tout simplement le plus important hub (point d'échanges) Internet au monde en termes de trafic, lui-même à d'autres hubs semblables autour du monde (Hambourg, Dubaï, New York, Mumbai).

Par ailleurs, cette localisation au coeur de l'Union européenne permettra sans doute de remédier aux complications juridiques et réglementaires qui sont apparues après les polémiques concernant le traitement et l'hébergement des données privées et sensibles de clients européens sur des serveurs installés aux États-Unis.

En parallèle, Google va mettre en place une nouvelle « région cloud » à Berlin-Brandebourg, bien qu'il n'ait pas précisé exactement où se trouverait le nouveau centre de données. Sur le choix de Berlin, rien de comparable avec Francfort, mais, à tout le moins, peut-on noter que c'est la pépinière de startups dédiées au e-commerce la plus dynamique d'Allemagne.

Grand virage vers les énergies renouvelables

L'autre grand pan de ce projet d'investissement est centré sur l'alimentation énergétique. En pleine accélération du réchauffement climatique, Google met l'accent sur le changement de la nature des sources d'énergie, sachant que sur la question du volume d'énergie consommé, celui-ci ne peut qu'augmenter, avec l'augmentation des capacités de ses centres de données, qui sont d'énormes consommateurs d'électricité.

Le géant américain de l'Internet a donc annoncé ce mardi qu'une part importante de son investissement sera consacrée à la production d'énergie renouvelable pour alimenter 80% de ses centres de données.

Son partenaire énergétique local Engie Deutschland injectera plus de 140 mégawatts (MW) d'énergie solaire et éolienne dans le réseau allemand dans les années à venir, a fait valoir Google. Cela comprenait une nouvelle centrale photovoltaïque de 39 mégawatts et l'entretien de 22 parcs éoliens.

"Il s'agit d'un pas important pour atteindre notre objectif de décarbonisation d'ici à 2030", indique le groupe américain.

Le gouvernement allemand a salué cette décision, le ministre de l'Economie Peter Altmaier se félicitant d'un "signal fort" pour l'attractivité de la première économie européenne.

Google dispose pour le moment de quatre sites en Allemagne, à Berlin, Francfort, Hambourg et Munich. Le géant y emploie 2.500 personnes au total.