Big Data et cloud : les grandes ambitions de Snowflake

« Permettre aux entreprises d'accélérer leur transformation à l'aide du Data Cloud. » Telle est l'ambition de Snowflake, selon les mots de son cofondateur, Benoît Dageville, qui s'exprimait la semaine dernière lors de l'étape parisienne du Data Cloud World Tour de l'entreprise, un tour du monde en 21 étapes pour présenter ses dernières innovations, montrer comment les entreprises peuvent exploiter ses produits et exposer sa stratégie de croissance.

Spécialiste de la gestion unifiée des masses de données dans le cloud, fondée en 2012 par deux Français dans la Silicon Valley, l'entreprise a effectué en septembre 2020 une entrée en Bourse record, et continue de réaliser de très bons résultats. La jeune pousse affiche ainsi un chiffre d'affaires de 466 millions de dollars au deuxième trimestre 2022, soit une hausse de 83% par rapport à la même période l'année précédente.

Un écosystème intercloud mondial

Snowflake offre à l'origine une solution de base de données dans le cloud permettant aux entreprises clientes d'avoir une vue d'ensemble de leurs données et d'en tirer de la valeur. Elle propose également depuis 2019 une place de marché permettant de connecter partenaires et clients les uns avec les autres pour échanger des données. Grâce à son caractère cloud-agnostique (ses clients peuvent indifféremment choisir entre les principaux fournisseurs cloud comme AWS, Google Cloud et Azure), la solution de Snowflake s'est progressivement muée en un écosystème mondial de partage et de collaboration entre les entreprises autour de sa plateforme de gestion des données taillée pour le cloud.

Un écosystème intercloud mondial tissé d'un enchevêtrement de flux de données échangeant en permanence les uns avec les autres, que l'entreprise nomme désormais le « Data Cloud » et qui constitue sa feuille de route pour les années à venir. « La nouvelle frontière pour nous constitue à faire du Data Cloud le meilleur endroit pour exécuter, distribuer et monétiser une nouvelle génération d'applications basées sur les données », a ainsi affirmé Benoît Dageville sur scène lors de sa présentation qui a ouvert l'événement. C'est dans cette optique que l'entreprise s'est offert Streamlit, jeune pousse développant un projet en logiciel libre pour créer des applications basées sur les données, pour 800 millions de dollars en mars dernier.

Nouvelle région prise en charge et accent mis sur la cybersécurité

L'entreprise, qui a tenu à afficher ses ambitions mondiales en rappelant qu'elle comptait aujourd'hui plus de 6.800 clients dans le monde, a ainsi profité de son escale parisienne pour annoncer l'ajout d'une région supplémentaire à son portefeuille de régions prises en charge : AWS Paris. Ceci afin de solidifier son ancrage dans l'Hexagone, mais aussi de répondre aux enjeux de souveraineté qui prennent une place de plus en plus importante sur le marché du cloud.

À l'heure où les cyberattaques contre les entreprises montent en flèche, et dans un contexte géopolitique tendu, Snowflake a également affiché ses ambitions dans la cybersécurité, domaine où la maîtrise des données joue un rôle central.

« Les équipes cybersécurité ont pris conscience que celle-ci était une problématique big data. Or, les solutions existantes manquent de capacités d'accès et de visibilité dans ce domaine. Car pour mobiliser les données au service de la cybersécurité, il faut pouvoir accéder à toutes les données de l'entreprise (données de sécurité, mais aussi issues des ressources humaines, de l'IT, etc.) dans un seul endroit pour les interroger et analyser en temps réel. Notre technologie permet à cet égard de briser les silos pour créer de véritables pipelines de données », confie Benoît Dageville à La Tribune. « En outre, l'un des enjeux majeurs de la cybersécurité consiste à chercher un petit volume d'information pertinente dans d'immenses quantités de données. Là encore, nos technologies de recherche permettent de trouver une aiguille dans une botte de foin, et ce pour un coût modeste. »

L'entreprise a récemment ajouté un workload (charge de travail des ordinateurs) cybersécurité à son offre dans cette optique.

Ce qu'en disent les entreprises

Pour Nicolas Laloum, strategic alliance director chez Pricemoov, solution SaaS qui permet aux entreprises de centraliser et gérer leurs prix, le Data Cloud de Snowflake permet de croiser et traiter facilement d'immenses quantités de données, ce qui se révèle très utile dans une période d'inflation galopante.

« Dans le contexte actuel, les entreprises sont amenées à corriger leurs prix beaucoup plus souvent qu'avant, et en fonction d'un grand nombre de critères : les coûts, les prix de la concurrence, les taux de conversion sur les sites de vente en ligne... Tout cela représente d'immenses quantités de données à traiter en permanence. Avant d'utiliser Snowflake, nous pouvions proposer une mise à jour quotidienne. Désormais, nous pouvons le faire toutes les heures. »

Benoît Lepetit, group chief data & analytics officer chez Saint-Gobain, voit quant à lui dans le traitement unifié des masses de données un enjeu clef dans la transformation énergétique de l'entreprise, qui vise la neutralité carbone pour 2050. « L'analyse des masses de données nous permet d'effectuer une mesure de plus en plus fiable et granulaire de nos émissions, en calculant par exemple l'empreinte carbone par produit, par pays ou encore par type d'activité. On peut ainsi déterminer quelles actions auront le plus d'impact sur notre empreinte carbone future. En permettant d'agréger en un seul endroit de multiples sources de données issues de pays différents, et de les traiter facilement, le Data Cloud de Snowflake répond bien à cette problématique. »

Si nombre de voyants sont au vert pour Snowflake, l'entreprise n'a pas échappé à la chute des valeurs boursières qui a touché de nombreuses entreprises, et notamment celles de la tech, cette année. La valeur de son action a ainsi diminué de moitié par rapport à l'an passé à la même période. Elle doit en outre faire face à la concurrence de services déjà bien en place, dont BigQuery, de Google, et Redshift chez AWS, mais aussi d'autres plus récents, comme Databricks.

