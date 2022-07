Porté par la rénovation, Saint-Gobain surperforme au premier semestre 2022

Nouveau record en vue pour Saint-Gobain ? Après avoir dégagé un chiffre d'affaires record de 44,2 milliards d'euros en 2021, le fabricant et distributeur de matériaux de construction et de verre vient de réaliser 25,5 milliards d'euros au premier semestre 2022.

Dans le détail, la croissance interne a bondi de 15% et le résultat net de 17% tant est si bien que le cash-flow libre s'établit à 1,7 milliard d'euros. C'est sans parler de la marge qui grimpe de 11% par rapport au premier semestre 2021.

« C'est le résultat d'un groupe transformé, solide et résilient malgré les difficultés d'approvisionnement et l'inflation, le reflet des choix stratégiques et organisationnels depuis 2019 », commente le directeur général, Benoît Bazin.

2,5 milliards de cessions-acquisitions au dernier semestre

Depuis trois ans, le groupe coté au CAC 40 déploie en effet les plans « Transform & Grow » et « Grow & Impact » visant à « devenir le leader mondial de la construction durable et de la rénovation thermique des bâtiments » et à « faire des acquisitions pour prendre de la valeur ».

Rien qu'au cours du dernier semestre, Saint-Gobain a maintenu une dynamique de cessions-acquisitions de l'ordre de 2,5 milliards d'euros. Dernière en date : la société uruguayenne Urumix, spécialisée dans l'étanchéité, achetée dans la nuit du 26 au 27 juin pour moins de 10 millions d'euros.

Une broutille à côté des 928 millions de dollars (860 millions d'euros) déboursés fin mai pour s'offrir Kaycan, un acteur du bardage, ce revêtement de façade en aluminium, bois, composite ou vinyle, présent au Canada et aux Etats-Unis.

« Kaycan devrait être intégré au groupe fin juillet. Nous avons eu l'accord des autorités de la concurrence américaine et canadienne », assure le patron de Saint-Gobain.

Quant à la plateforme états-unienne de solutions d'imperméabilisation GCP Applied Technologies, achetée pour 2 milliards d'euros en décembre 2021, la multinationale a reçu une réponse positive des pays européens et des Etats-Unis - le 1er juillet - et déclare attendre celle de l'autorité de la concurrence britannique.

Au total, depuis 2019, Saint-Gobain a ainsi fait près de 10 milliards d'euros de chiffre d'affaires en cessions-acquisitions, soit 25% de son périmètre.

« Attentifs aux signaux du marché, notre priorité stratégique reste la même : mettre en œuvre la feuille de route zéro carbone », insiste Benoit Bazin, en référence à l'objectif fixé à horizon 2050.

Pour cela, le groupe coté revendique d'être le premier au monde à avoir fabriqué du verre plat zéro carbone dans les Hauts-de-France, à avoir lancé une usine zéro carbone pour la plaque de plâtre au Canada ou encore d'avoir impulsé le premier béton d'argile décarboné sans clinker, composant-clé du ciment, en partenariat avec Bouygues, le vendéen Hoffmann Green Cement Technologies et le chimiste de la construction Chryso - dans le groupe depuis mai 2021.

Cap sur la sobriété énergétique

C'est à cette période - en mars 2021 précisément - que le fonds d'investissement britannique Bluebell Capital Partners a obtenu la tête d'Emmanuel Faber chez Danone. En amont de l'assemblée générale de Saint-Gobain du 2 juin dernier, le même activiste a fait savoir qu'il souhaitait le départ de Pierre-André de Chalendar, entré chez le fabricant et distributeur de matériaux de construction et de verre en 1989 et président du conseil d'administration depuis le 1er juillet 2021.

Peine perdue, 94,75% des actionnaires ont accepté de renouveler, pour une durée de quatre ans, son mandat... qu'il quittera, d'ailleurs, au plus tard, lors de l'AG de juin 2024. « Nous n'avons pas de nouvelles, mais ils ont vendu leurs actions, paraît-il », botte en touche Benoit Bazin, qui préfère se concentrer sur la sobriété énergétique, priorité politique de la nouvelle Première ministre Elisabeth Borne.

« La meilleure énergie, c'est celle que nous ne consommons pas. Si les bailleurs sociaux sont exemplaires, nous aimerions des dispositifs plus contraignants, notamment pour les propriétaires, afin de faire en sorte de ne pas polluer la planète », déclare, à ce sujet, le directeur général de Saint-Gobain.

Il ne croit pas si bien dire. Selon le dernier bilan de l'Observatoire national de la rénovation énergétique (ONRE), 17,3% des 30 millions des résidences principales sont des « passoires thermiques » classées F ou G. Elles seront interdites à la location entre le 1er janvier 2023 et le 1er janvier 2028. Les habitats classés E le seront, eux, le 1er janvier 2034. Et ce, sans compter les 2 millions de résidences secondaires et de logements vacants...

