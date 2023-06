Snowflake met le paquet sur l’IA générative

Révélée au grand public via les logiciels de création d'images comme Dall-E ou Midjourney, ainsi que par le chatbot ChatGPT, l'intelligence artificielle générative, capable de créer des contenus bluffants, est rapidement devenue omniprésente dans le monde des nouvelles technologies. Elle repose notamment sur les grands modèles linguistiques, des algorithmes d'intelligence artificielle entraînés sur d'immenses quantités de données.

Une opportunité dont compte bien profiter l'entreprise Snowflake, spécialiste de la gestion des masses de données dans le cloud créé par deux Français dans la Silicon Valley. À l'occasion de son grand raout annuel organisé dans le gigantesque Caesars Palace de Las Vegas, entre les machines à sous, les tables de blackjack et les immenses imitations de statues romaines, la société a logiquement multiplié les annonces autour de l'intelligence artificielle générative, afin de permettre à ses clients de capitaliser sur cette tendance en mettant leurs données au service de la création d'algorithmes.

Des partenariats pour développer l'intelligence artificielle générative

Une stratégie qui s'appuie d'abord sur des partenariats. Snowflake a ainsi annoncé son association avec Nvidia, dont les unités de traitement graphiques (ou graphic processing units, GPUs, par opposition aux central processing units ou CPUs, les microprocesseurs traditionnels), et en particulier la récente puce H100, sont devenues une condition sine qua non pour entraîner de grands modèles linguistiques.

À travers ce partenariat stratégique, Snowflake entend donner aux entreprises utilisant sa solution Data Cloud la possibilité de concevoir de grands modèles de langage en s'appuyant sur la puissance de calcul des GPUs de Nvidia. Ces modèles pourront être entraînés directement dans le cloud de Snowflake, sans nécessité de déplacer les données. De quoi accroître la sécurité à l'heure où les cyberattaques connaissent un pic historique, et éviter les casse-têtes autour de la gouvernance et de la résidence des données alors que les lois encadrant leurs déplacements se multiplient.

« Avoir une stratégie autour de l'IA implique d'avoir une stratégie autour des données. Nous voyons donc le Data Cloud comme essentiel pour tirer profit de l'intelligence artificielle et des grands modèles linguistiques », a déclaré Frank Slootman, PDG de Snowflake, lors de son discours d'ouverture.



Snowflake compte également sur les services d'un second partenaire de premier plan : Microsoft, principal investisseur d'OpenAI, l'entreprise qui se trouve derrière Dall-E et ChatGPT. Déjà partenaires, les deux entreprises ont annoncé une extension de leur collaboration qui permettra notamment aux clients de Snowflake de développer des applications sur Azure ML et Azure OpenAI, produits de Microsoft Azure consacrés à l'intelligence artificielle.

« C'est dans Snowflake que se trouvent les données les plus critiques de l'entreprise, données qui sont elles-mêmes le nerf de la guerre à l'âge de l'IA. En combinant Azure AI et certains des modèles d'Open AI aux informations présentes dans Snowflake, nous pouvons ainsi aider nos clients à tirer davantage de valeur de leurs données et de leur infrastructure », a déclaré Satya Nadella, le patron de Microsoft, en duplex lors de l'événement.

Extraire de l'information des documents

La société américaine multiplie également les acquisitions pour étoffer son portfolio autour de l'IA générative. En septembre dernier, elle a racheté la société Applica, dont la technologie lui permet de lancer aujourd'hui Document AI, un grand modèle linguistique pour lire et extraire de l'information des documents (ex : montant d'une facture, termes d'un contrat, date d'une commande...) en formulant des requêtes en langage naturel. De quoi permettre aux entreprises d'extraire facilement de la valeur de leurs données non structurées.

« Comme le montre le rachat d'Applica, l'intelligence artificielle générative a été l'une de nos priorités avant qu'elle ne constitue l'obsession du moment. Grâce à elle, il devient possible d'interroger ses données comme on poserait des questions à un humain, la couche d'intelligence artificielle générative se chargeant ensuite de traduire cette requête en langage informatique et de revenir avec une réponse en langage humain », confie Benoît Dageville, directeur produit et cofondateur de Snowflake, à La Tribune. En mai, l'entreprise a également complété son portfolio avec le rachat de Neeva, une jeune pousse de la Silicon Valley proposant un moteur de recherche appuyé sur l'IA générative.

Mettre l'IA générative au service des entreprises

Toujours dans cette logique de contribuer à l'élaboration d'un écosystème enrichi autour de l'IA générative, Snowflake a également annoncé de nouveaux outils pour permettre aux développeurs d'accéder à une gamme plus large de modèles d'IA au sein de sa plateforme.

« Les avancées de Snowflake révolutionnent la façon dont les clients construisent dans le Data Cloud, en permettant aux scientifiques et ingénieurs des données ainsi qu'aux développeurs d'applications de bénéficier d'une programmabilité étendue et d'un large éventail de fonctionnalités. Ceci afin qu'ils puissent construire, tester et déployer tout ce qu'ils peuvent imaginer, sans compromis », précise Christian Kleinerman, vice-président senior des produits Snowflake.

Au-delà des talents d'illustrateurs de Midjourney et de la répartie de ChatGPT, l'intelligence artificielle générative ouvre de nombreuses perspectives aux entreprises, avec la possibilité de créer des chatbots plus performants, de rendre les programmeurs plus productifs en automatisant partiellement l'écriture de code, d'extraire de l'information des données ou encore de servir de super-assistants personnels.

« Nous voyions par exemple des entreprises construire des chatbots conçus pour épauler leur service client : le personnel peut formuler des requêtes au chatbot pendant qu'il est au téléphone avec un client afin d'obtenir rapidement des informations qui auraient normalement nécessité une recherche manuelle plus laborieuse », développe Adrien Treuille, dirigeant de Streamlit, une autre jeune pousse de l'IA rachetée par Snowflake l'an passé.

« De manière plus générale, chaque employé va désormais avoir la possibilité d'interroger les données de son entreprise pour formuler des requêtes complexes. Auparavant, cette information n'était accessible qu'aux ingénieurs des données, puisqu'il fallait maîtriser le langage informatique et avoir accès à Snowflake pour formuler de telles requêtes. Cela obligeait les employés à solliciter en permanence les ingénieurs pour leur formuler telle ou telle demande. Désormais, les ingénieurs pourront créer des chatbots qui se chargeront de traiter ces requêtes pour eux. Tout le monde y gagnera en productivité. »