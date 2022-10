General Motors, premier grand annonceur à bouder Twitter après son rachat par Elon Musk

Le constructeur automobile américain a annoncé suspendre temporairement ses annonces publicitaires sur Twitter. Il devient ainsi le premier grand annonceur à remettre en cause sa présence sur la plateforme après le rachat du réseau social par le milliardaire fantasque Elon Musk. Or, Twitter est extrêmement dépendant de la publicité. En 2021, elle représentait encore 89% des plus de 5 milliards de dollars de chiffre d'affaires du groupe.