Les entreprises tech peinent à recruter

Le secteur de la tech est porteur, et pourtant, les profils restent rares. C'est ce qui ressort du baromètre annuel "People in tech", publié mercredi par Tech In France, association représentant les intérêts du secteur du logiciel et des services Internet en France. En effet, 60% des entreprises disent avoir des difficultés pour recruter les profils recherchés. Un taux qui grimpe jusqu'à 85% pour les fonctions recherche et développement - métiers les plus recherchés par le secteur (*méthodologie en bas de l'article). Les sociétés multiplient pourtant les canaux de recrutement, entre 3 à 4. Les réseaux sociaux, comme LinkedIn, sont prisés par 89% des entreprises.

Le secteur de la tech devrait recruter plus 13.320 postes pour une création nette de 5.515 postes en 2017 et 2018. Une "forte dynamique" impulsée par les startups "qui, en moyenne et sur une période de 3 ans, ont doublé leurs effectifs". Parmi les qualités les plus recherchées, les recruteurs privilégient la capacité à travailler en équipe, la flexibilité et la disponibilité.

| Lire aussi : Les réseaux sociaux, un outil stratégique pour les recruteurs (1/2)

Portait-robot : 36 ans, homme, bac +5

Pour dresser un portrait-robot du salarié français de la tech, l'âge moyen s'élève à 36 ans. Le milieu reste encore trop peu féminisé. Seulement 31,5% des effectifs sont des femmes... Un chiffre qui tombe à 18,5% pour la recherche et développement, contre 57% en "support interne" (ressources humaines, service juridique et financier, etc.)

Côté formation, 70% des recrutements sont issus d'une formation bac +4/5 ou d'une grande école. "Néanmoins, contrairement aux idées reçues, les profils bac+2/3 représentent un tiers des effectifs", souligne le baromètre. Le salaire médian s'élève à 60.000 euros brut annuel pour les équipes ventes, contre 44.200 euros brut annuel pour les équipes recherche et développement.

________________________

*Méthodologie : Enquête réalisée entre le 12 octobre et le 17 novembre 2017, sur un panel de 147 entreprises représentant 25.032 salariés en France sur les 74.990 que compte le secteur.