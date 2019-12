Football : Canal+ contre-attaque

En deux semaines, Canal+ est revenu dans la partie. Après avoir décroché les droits de la Ligue des Champions pour la période 2021-2024 fin novembre, le groupe de télévision payante a frappé un grand coup en rachetant à BeIN Sports ses droits de la Ligue 1 pour la période 2020-2024. C'est ce que Maxime Saada, le président du directoire de Canal+, a annoncé lundi dans Le Figaro. « Canal+ continuera à diffuser la Ligue 1 jusqu'en 2024, claironne-t-il. Je viens de signer un accord avec Youssef al-Obaidly, CEO de BeIN Sports, (...) qui nous permettra de diffuser en exclusivité 76 matchs par saison dont 28 des 38 meilleures affiches. »

Maxime Saada boude d'autant moins son plaisir qu'il rachète ces droits « à prix coûtant, soit 330 millions d'euros ». L'accord comprend aussi « un mandat de distribution exclusif confié à Canal+ pour BeIN Sports » d'une durée de cinq ans. Le dirigeant affirme qu'il a aussi tenté de négocier avec l'espagnol MediaPro, qui s'est taillé, à prix d'or, la part du lion lors des derniers appels d'offres de la L1. Mais les discussions « ont achoppé sur des questions financières », affirme-t-il.

Retour en force dans le foot

Quoi qu'il en soit, en remettant coup sur coup la main sur la L1 et sur la prestigieuse Ligue des champions, Canal+ sonne son grand retour dans le football. Finalement, le groupe se retrouve en position favorable, dans un paysage concurrentiel qui a, en peu de temps, profondément changé. Beaucoup pensaient que l'offensive de SFR dans le football, ces dernières années, allait durablement plomber la filiale de Vivendi. Pour rappel, l'opérateur de Patrick Drahi avait décroché, en mai 2017, l'intégralité des droits de la Ligue des champions, au nez et à la barbe de Canal et de BeIN. Mais SFR a peiné à rentabiliser cet investissement. Surtout, les graves difficultés d'Altice, sa maison-mère, quelques mois à peine après son offensive dans le football européen, ont visiblement convaincu Patrick Drahi de lâcher du lest dans les contenus.

L'arrivée de Mediapro, qui, au printemps dernier, a poussé Canal à ne pas surenchérir sur les droits de la Ligue 1, suscite elle toujours autant d'interrogations. Beaucoup doutent qu'il trouvera son public avec une chaîne inconnue au bataillon, uniquement de la Ligue 1, pour un prix de 25 euros mensuels, comme l'a affirmé son patron, Jaume Roures. Dans Le Figaro, Maxime Saada ne s'est pas privé pour joyeusement tacler son rival. « Je m'interroge sur (sa) capacité à vendre une chaîne coutant 25 euros et ne détenant qu'une partie des droits de la Ligue 1, a-t-il affirmé. Canal+ est aujourd'hui accessible dès 19,99 euros et inclut les trois meilleures rencontres de la Ligue 1, la Premier League, le Top 14, la F1, du cinéma, la création originale, etc. »

Canal devient une « plateforme »

Canal, pour sa part, a laissé passer l'orage, a fait le dos rond. Avant de grignoter progressivement des droits. Outre la Ligue des champions et la L1, la chaîne avait récupéré, au printemps dernier, ceux de la Premier League, le championnat de foot anglais, pour la période 2019-2022, en signant un chèque de 115 millions d'euros à SFR.

En parallèle, Canal peaufine son modèle de distributeur, visant à transformer le groupe en « plateforme » - c'est à dire en une porte d'entrée privilégiée chez tous les acteurs des médias et contenus, qu'il s'agisse d'OCS, le bouquet de chaînes payantes d'Orange, de BeIN Sports, de RMC Sport. Ou encore de Netflix, pourtant longtemps présenté comme le fossoyeur de la chaîne sur le front de la vidéo à la demande. Il faudra, désormais, voir si la mayonnaise prend.