Le Covid, catalyseur de la consommation de l'information sur le numérique

En 2020, près de 70% des Français ont lu la presse sur un format numérique, une hausse portée par le contexte sanitaire et politique. (Crédits : DR)

En 2020, en pleine pandémie, plus des deux tiers des Français se sont informés sur un support digital, selon une étude de l'Alliance pour les Chiffres de la Presse et des Médias (ACPM). Une tendance de long terme, qui s'est visiblement accélérée avec le contexte de l'urgence sanitaire et rythmé par les annonces du gouvernement.