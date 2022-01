Le propriétaire de « Têtu » et d’« Opéra Magazine » en passe de racheter « Psychologies »

Le groupe I/O Media (ex-Têtu Ventures), cofondé par l'entrepreneur Albin Serviant, poursuit ses emplettes. Après avoir mis la main sur Opéra Magazine au printemps dernier, le propriétaire de Têtu est, selon nos informations, entré en négociations exclusives avec le consortium 4B Media pour racheter le mensuel Psychologies. Contacté par La Tribune, I/O Media n'a pas souhaité faire de commentaire. Le groupe belge Rossel, un des propriétaires de 4B Media, n'a pas, jusqu'à présent, répondu à nos sollicitations.

Psychologies affiche aujourd'hui une diffusion payante moyenne de 172.000 exemplaires, en baisse d'environ 10% sur un an, selon l'ACPM. Le titre a été racheté en 2014 par le consortium 4B Media à Lagardère. Ce dernier s'était, à l'époque, séparé de plusieurs titres pour se recentrer sur ses médias les plus influents que sont Le JDD, Paris Match et Europe 1. 4B Media est la propriété, à parts égales, du groupe Rossel, premier groupe francophone de presse belge (Le Soir), d'Édition Ventures, qui édite une vingtaine de magazines dans le plat pays, du spécialiste de la communication et de l'événementiel Deficom Group et de l'entrepreneur et investisseur Stefan Descheemaeker.

Un titre en difficulté

Psychologies est aujourd'hui en difficulté. Il a essuyé deux plans d'économie ces trois dernières années. Au mois de mars, un plan de licenciement a été décidé. Il visait sept employés, soit l'intégralité du service maquette et iconographie. En 2018, six salariés avaient déjà quitté le titre lors d'un précédent plan de réduction des coûts.

I/O Media, pour sa part, a levé 1,4 million d'euros au printemps dernier. Il cherche visiblement à se renforcer en mettant la main sur différents journaux. Albin Serviant a indiqué au Monde, au mois de mai, que « d'autres titres de presse dotés de communautés engagées » pourraient rejoindre son groupe.