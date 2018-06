Orange met la main sur Business & Decision

C'est fait. L'opérateur Orange a annoncé mardi 5 juin avoir réalisé l'acquisition de 59,10% du capital de l'entreprise spécialisée dans l'étude de données et le conseil Business & Decision, jusqu'ici détenue par la famille Bensabat, après avoir obtenu l'aval des autorités de régulation. L'acquisition, réalisée par la filiale entreprises d'Orange, Orange Business Service (OBS), pour un montant unitaire de 7,70 euros par action, représente un montant global de 35,9 millions d'euros.

L'opérateur a également annoncé sa volonté de lancer, "dès que possible et conformément à la réglementation en vigueur", une offre publique d'achat sur le restant du capital de l'entreprise, pour un montant de 7,93 euros par action, ce qui valoriserait Business & Decision à un peu plus de 62,5 millions d'euros.

Mardi soir, le titre de la société a terminé à 7,92 euros, en hausse de 0,51%, à la Bourse de Paris.

Se renforcer dans l'analyse des données

Orange a également annoncé la nomination de trois représentants au conseil d'administration de Business & Decision dans la foulée de l'acquisition de la majorité du capital. Cette acquisition vise à "renforcer significativement les activités d'OBS dans la gouvernance et l'analyse des données en France et à l'international et renforcera notre connaissance des métiers de nos clients", a déclaré le directeur exécutif d'OBS, Helmut Reisinger, cité dans le communiqué.

Business & Decision, qui emploie plus de 2.400 personnes dans 11 pays, a réalisé en 2017 un chiffre d'affaires de 213,1 millions d'euros.

(avec AFP)