Marché du surpoids : le gros appétit de Quilibri

C'est une petite boite qui monte, à l'image de l'aiguille sur le pèse-personne des Français. La startup Quilibri franchit un nouveau cap sur le segment très concurrentiel du rééquilibrage alimentaire à destination des personnes en surpoids. Un mois après être passée dans le giron du laboratoire NaturAvignon, spécialisé dans la santé des seniors, l'entreprise annonce la mise en orbite d'un pôle commercial à Rouen, à portée de train de son siège parisien.

Lire aussiPrix alimentaires : la DGCCRF pourrait avoir la charge de surveiller les marges des industriels de l'agroalimentaire (Bruno Le Maire)

L'équipe promet d'être conséquente : une centaine de collaborateurs doivent être recrutés en CDI, en complément des vingt vendeurs installés depuis le début de l'année dans le Village by CA rouennais des bords de Seine. Un joli tour de force pour cette jeune entreprise de 50 salariés qui se flatte d'avoir atteint la rentabilité en - seulement - quatre ans d'existence.

Une recette trois en un

A l'origine de Quilibri, pas de spécialiste de la nutrition, mais deux baroudeurs, passés maîtres dans le marketing digital : Antoine Chabassol, ex-dirigeant et fondateur de la startup Label Box, revendue depuis à Lagardère, et Bastien Moreau, ancien chargé de développement de la plateforme Jumia, l'Amazon africain. Aux manettes depuis 2019, les intéressés font une entrée remarquée dans le business florissant des box minceur avec une approche trois en un.

Lire aussiAuchan, Carrefour, Danone, McDonald's, Nestlé... les géants de l'agroalimentaire négligent encore la déplastification, selon les ONG

Après un profilage physique et psychologique de ses clients, la société propose des programmes « clés en main ». Ils comprennent à la fois un suivi mensuel par un diététicien, l'accès à des cours de sport en ligne et la livraison à domicile de repas équilibrés prêts à manger fabriqués en France. Coût de l'abonnement : entre 50 et 400 euros par mois, selon la formule choisie.

« La méthode prend le contrepied des régimes restrictifs et hypocaloriques, qui créent de la frustration, avec un risque de reprise de poids très fort. Son coût vient en substitution des dépenses alimentaires », détaille l'un des co-fondateurs.

Elu « produit de l'année » dans sa catégorie, le programme revendique un taux de satisfaction supérieur à ceux de ses deux principaux concurrents français : Dietbon et Comme j'aime, créés antérieurement. Leur jeune rival table désormais sur une multiplication par cinq de son nombre d'abonnés (aujourd'hui de 15.000) à horizon de deux ans. La profondeur de ce marché, dopé par l'essor de la malbouffe et de la sédentarité, rend la projection réaliste, à écouter Bastien Moreau. « 50% des Français sont en surpoids et nous apportons une réponse pérenne et durable avec une perte moyenne de 4,1 kilos dès le premier mois », assure-t-il.

Un gisement de 300.000 clients

L'atout maître de Quilibri pourrait bien résider dans son rapprochement avec la laboratoire NaturAvignon, devenu son actionnaire majoritaire en septembre 2022. Spécialiste de la vente par correspondance de produits nutraceutiques (compléments alimentaires, gels de massage...) pour les seniors, le groupe âgé d'une vingtaine d'années offre à sa filiale un gisement potentiel de quelque 300.000 clients partout en France.

« Le réservoir de croissance est très important », commente sobrement Bastien Moreau. De son côté, le laboratoire du Vaucluse entend bien répliquer les méthodes commerciales et digitales éprouvées par les dirigeants de la startup pour prendre du poids. Outre la vente des programmes minceur, la future équipe commerciale rouennaise sera d'ailleurs également chargée de suivre les clients de NaturAvignon et de « s'assurer de leur satisfaction », nous indique-t-on.