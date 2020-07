5G : les opérateurs ont reçu des autorisations d’équipements, y compris pour Huawei

Le gouvernement a envoyé ses premières réponses. Ces derniers jours, les opérateurs ont reçu des autorisations de déploiement d'équipements 5G pour certaines villes. Depuis l'an dernier et l'arrivée d'une nouvelle loi sur la sécurisation des réseaux mobiles, Orange, SFR, Bouygues Telecom et Free doivent impérativement décrocher l'aval de Matignon et de l'Agence nationale de sécurité des systèmes d'information (Anssi) pour installer de nouvelles antennes 5G sur leurs réseaux. Selon nos informations, Orange a reçu le feu vert de l'exécutif pour des équipements Nokia et Ericsson, mais pas pour Huawei. Bouygues Telecom a, pour sa part, reçu des autorisations pour tous les équipementiers, y compris pour Huawei.

