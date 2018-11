Altice Europe chute lourdement en Bourse

C'est une sacrée claque. Depuis la publication de ses résultats trimestriels, Altice Europe est confronté à une fronde des marchés. Après avoir lâché près de 12% ce jeudi, le titre du groupe dégringolait encore, ce vendredi après-midi, de 12,75%, à 1,55 euro à la Bourse d'Amsterdam. Pourquoi une telle chute ? Parce que les investisseurs ont visiblement été refroidis par les derniers résultats du groupe de l'homme d'affaires Patrick Drahi, dont le principal actif sur le Vieux Continent est SFR.

Pourtant, l'opérateur au carré rouge regagne enfin des abonnés. Sur sa lancée des mois précédents, il a, au troisième trimestre, recruté 166.000 clients dans l'Internet fixe, et 378.000 dans le mobile. Dans un communiqué, Patrick Drahi s'est félicité de ces bons résultats commerciaux : « En France, nous avons regagné plus d'un million d'abonnés depuis le début de l'année, soit le nombre d'abonnés perdus durant les trois dernières années. » Le problème, c'est que ces gains de clients sont essentiellement le résultat de grosses promotions.

Forte baisse du revenu moyen par abonné

Résultat: le revenu moyen par abonné, un indicateur très suivi dans les télécoms est en forte baisse. Dans l'Internet fixe, il est passé, en un an, de 35,9 à 31,7 euros. Idem dans le mobile, où il a chuté de 3,4 euros, à 22,4 euros. Cela pèse lourdement sur les ventes. Au troisième trimestre, Altice France enregistre un chiffre d'affaires de 2,48 milliards d'euros, en recul de 7,6% sur un an. Cela inquiète les investisseurs. Selon Reuters, si Credit Suisse a ainsi maintenu sa recommandation à « neutre » concernant Altice Europe, il a toutefois jugé ses résultats « décevants », et a abaissé son objectif de cours à 2,14 euros, contre 2,50 euros auparavant.

Cette chute boursière est la plus importante depuis l'énorme gifle reçue par le groupe il y a tout juste un an. En 2017, au début du mois de novembre, le titre du groupe Altice avait très lourdement chuté pendant plusieurs jours, plombé par les mauvais résultats de SFR. À l'époque, le problème était tout autre : l'opérateur au carré rouge perdait, chaque trimestre, des wagons d'abonnés. Ce carton rouge des marchés a obligé le groupe à revoir sa stratégie et à faire le ménage dans son état-major. Alors DG d'Altice et PDG de SFR, Michel Combes a été remercié, et remplacé par Alain Weill. Patrick Drahi, qui s'était mis en retrait, est revenu sur le devant de la scène en prenant la présidence du conseil d'administration du groupe. Surtout, ce dernier a tout de suite changé son fusil d'épaule : il a mis fin à sa frénésie d'acquisition d'opérateurs et d'acteurs des médias à travers le monde pour se consacrer à la relance commerciale de SFR et au désendettement du groupe.

L'inquiétude actuelle des marchés envers Altice Europe intervient, pour le groupe, au mauvais moment. De fait, les négociations concernant une consolidation du marché des télécoms vont, très probablement, bientôt reprendre. Les opérateurs vont prochainement disposer d'une fenêtre de tir pour discuter d'un éventuel retour à trois opérateurs dans l'Hexagone. Ce qui n'était pas possible auparavant : Orange, SFR, Bouygues Telecom et Free n'avaient pas le droit d'en parler entre eux en raison d'une procédure de réattribution de fréquences de téléphonie mobile. Certains imaginent notamment que Bouygues pourrait proposer à Patrick Drahi de racheter SFR. En juin dernier, le groupe de Martin Bouygues a d'ailleurs indiqué qu'il avait eu un contact, resté « sans suite », avec Altice, la maison-mère de SFR, pour parler mariage.