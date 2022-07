En Espagne, Orange et MasMovil signent un « accord ferme » pour se marier

Tous les préparatifs sont désormais prêts pour ce gros deal. Orange a annoncé, ce samedi dans un communiqué, avoir signé un « accord ferme » avec son rival MasMovil en Espagne. En clair, toutes les modalités de cette union, annoncée au début du mois de mars, sont désormais réglées. Cette fusion prendra bien la forme d'une co-entreprise, co-contrôlée par les deux groupes.

Il est surtout prévu qu'Orange pourra, à terme, prendre seul les rênes de l'entreprise.

« L'accord entre les deux sociétés comprend le droit, pour chacune des deux parties, de déclencher une introduction en bourse (IPO) après une période prédéfinie et sous certaines conditions, et prévoit dans un tel scénario, une option d'achat pour Orange lui permettant de prendre le contrôle de l'entité combinée au prix de l'IPO », explique l'opérateur français.

Mettre fin à la guerre des prix

Dans le cadre de cette opération, la valeur d'entreprise d'Orange Espagne est fixée à 7,8 milliards d'euros, et celle de MasMovil à 10,9 milliards d'euros. Au total, les deux groupes estiment les synergies potentielles à 450 millions d'euros quatre ans après le bouclage de l'opération. Celle-ci va s'accompagner, précise encore le communiqué, « d'une levée de dette sans recours de 6,6 milliards d'euros qui financera, entre autres, un paiement de 5,85 milliards d'euros versé en amont au au groupe Orange et aux actionnaires de MasMovil ».

Pour rappel, ce deal doit permettre d'accoucher d'un nouveau mastodonte en Espagne. Avec plus de 7 millions de clients Internet fixe et plus de 20 millions d'abonnés mobile, il sera capable de rivaliser avec le géant Telefonica. L'objectif, pour Orange et MasMovil, est de disposer de davantage de moyens pour investir dans les réseaux de fibre, la 4G et bien sûr la 5G. Cette fusion est aussi présentée comme un moyen d'en finir avec la guerre des prix, qui a fait des ravages pendant des années sur ce marché.

Vers une fusion courant 2023 ?

Orange et MasMovil espèrent finaliser l'opération au deuxième trimestre 2023. Mais il leur faudra décrocher le feu vert des autorités concurrentielles. A Bruxelles, où l'on défend activement la concurrence au bénéfice du consommateur, les consolidations nationales ne sont généralement pas vues d'un bon œil. Mais dans le cas présent, il resterait tout de même quatre opérateurs en Espagne - c'est-à-dire le même nombre qu'en France.