L’Etat va se doter d’un réseau mobile souverain pour ses services de sécurité et de secours

Le ministère de l'Intérieur a donné le coup d'envoi, ce jeudi, de la construction du Réseau radio du futur (RRF). Il s'agit d'un réseau mobile 4G (puis 5G) souverain, et entièrement dédié aux services de sécurité et de secours. Il vise à moderniser les moyens de communication des policiers, gendarmes, sapeurs-pompiers et des médecins du SAMU. Et pour cause, les dispositifs qu'ils utilisent aujourd'hui sont dépassés. « Aujourd'hui, les policiers, les gendarmes, les sapeurs-pompiers, les médecins du SAMU utilisent des équipements radio conçus au début des années 1990, propres à chaque force, et qui ne permettent pas la transmission d'importantes quantités de données ou d'images en temps réel depuis le terrain », déplore le ministère dans un communiqué.

Avec le RRF, les services de secours et de sécurité disposeront d'un réseau national commun, qui leur permettra de communiquer facilement les uns avec les autres. Ils bénéficieront, au passage, de nouvelles fonctionnalités, comme les appels vidéo, le partage de position en direct, ou l'envoi d'électrocardiogrammes... « De par son infrastructure très robuste, le RRF apportera à ses utilisateurs un réseau hautement résilient, garantissant la continuité et la sécurité des communications sur l'ensemble du territoire », promet le ministère.

Orange et Bouygues Telecom au cœur du projet

Ce projet fait l'objet d'un investissement de 700 millions du ministère de l'Intérieur. Ce dernier a dévoilé, ce jeudi, les lauréats de l'appel d'offres. Capgemini, Airbus, Orange, Atos et Bouygues Telecom ont décroché la timbale. Ils ont désormais 19 mois pour déployer une première version de ce réseau, et « sécuriser sa robustesse technique et son appropriation par les futurs utilisateurs ».

Orange business Services, la branche entreprises de l'opérateur historique, « a été choisie pour être le premier opérateur raccordé du futur réseau », précise-t-il dans un communiqué. Concrètement, le numéro un français des télécoms « offrira la connectivité mobile de son réseau au RRF, permettant à l'ensemble des utilisateurs de communiquer pour assurer leurs missions quotidiennes ».

Le réseau sera complètement opérationnel en 2024

Bouygues Telecom, pour sa part, « fournira le service de couverture radioélectrique haut débit 4G puis 5G sur le territoire métropolitain », précise-t-il dans un communiqué. L'opérateur « développera de nouvelles fonctionnalités basées sur des mécanismes de priorisation et de préemption à destination des utilisateurs du RRF ». Il « proposera un catalogue de solutions de complément de couverture mobile, notamment pour couvrir les bâtiments de certaines entités utilisatrices du RRF ».

Le coût total du RRF se chiffre à 2 milliards d'euros, financés par la loi d'orientation et de programmation du ministère de l'Intérieur (LOPMI), actuellement en débat au Sénat. Ce réseau est censé être totalement opérationnel en 2024.