La course au déploiement de la 5G est lancée

Branle-bas de combat ! La bataille de la 5G est lancée entre Orange, SFR, Bouygues Telecom et Free. Malgré la crise du coronavirus, leurs troupes sont mobilisées pour déployer la nouvelle génération de communication mobile. Un impératif pour ferrer au plus vite des clients, voire en chiper à la concurrence. Ce jeudi, l'Arcep, le régulateur des télécoms, a fait le point sur les déploiements. Sans surprise, c'est Iliad (Free) qui fait la course en tête. L'opérateur de Xavier Niel a ouvert commercialement quelques 5.640 sites 5G. Free qui revendique le « plus grand réseau 5G de France » dans ses...