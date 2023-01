La France entend renforcer sa souveraineté dans les réseaux mobiles

La crise du Covid-19 a eu l'effet d'un électrochoc. Elle a jeté une lumière crue sur les dépendances industrielles de la France dans de nombreux domaines essentiels. Pour ne citer que cet exemple, le pays a, un temps, manqué de masques chirurgicaux, lesquels n'étaient quasiment plus fabriqués dans l'Hexagone. C'est la raison pour laquelle le gouvernement a fait de la « réindustrialisation » du pays une priorité politique à travers son plan d'investissement France 2030. L'objectif de ce programme de 54 milliards d'euros et lancé il y a un peu plus d'un an : que la France comble son retard et retrouve son « indépendance stratégique » dans des secteurs clés et aussi variés que l'énergie, les transports, l'agriculture ou les nouvelles technologies.

Les télécoms et les réseaux mobiles ont, depuis le début, une place particulière dans ce programme. Le gouvernement juge que l'industrie française ne sera performante que si elle numérise largement ses processus. C'est justement l'objectif de la nouvelle 5G. Couplée au cloud et à l'intelligence artificielle, celle-ci veut permettre aux entreprises de produire plus efficacement, à moindre coût, tout en améliorant sensiblement leur logistique. En résumé, la 5G est perçue comme un puissant catalyseur économique de l'industrie dans les années à venir. Voilà pourquoi le gouvernement a annoncé, ce lundi, « un nouveau dispositif de soutien aux solutions souveraines innovantes pour les réseaux de télécommunications 5G et 6G ».

Une enveloppe de 750 millions d'euros

Concrètement, un appel à projets va permettre de financer différentes initiatives concernant les réseaux mobiles actuels et à venir. Ces projets concerneront « des travaux de recherche et développement », le « développement de solutions souveraines pour les réseaux télécoms garantissant un haut niveau de sécurité et de fiabilité », et « l'amélioration de l'impact environnemental » de la filière. Au total, l'exécutif compte mobiliser 750 millions d'euros dans la 5G et la future 6G d'ici à 2025.

Dans son communiqué, le gouvernement souligne le caractère stratégique de ces réseaux mobiles pour doper la compétitivité des entreprises. « C'est une génération de technologies qui permettra la création de nouveaux cas d'usages très innovants pour l'ensemble des domaines d'excellence de l'industrie française », précise-t-il. Aujourd'hui, plusieurs usines se convertissent à la 5G pour produire plus efficacement. C'est le cas de d'Alcatel Submarine Networks (ASN). Le champion français des câbles sous-marins dédiés aux télécoms s'est récemment offert un réseau 5G privé dans son usine de Calais pour moderniser différents processus industriels.

Si la France tient tant à se doter de solutions « souveraines » en matière de 5G et de 6G, c'est aussi parce que ces technologies sont des plus sensibles. Le gouvernement veut ainsi, sur ce créneau, favoriser les équipements et logiciels français, voire européens. Personne n'a oublié, dans les télécoms, la manière dont l'équipementier télécoms chinois Huawei a été traité dans l'Hexagone. Au moment du lancement de la 5G, ce champion technologique de l'empire du Milieu a fait l'objet d'une loi spécifique, en 2019, visant à limiter son empreinte dans l'Hexagone, sur fond de craintes d'espionnage et de coupures de réseaux en cas de conflit avec Pékin.