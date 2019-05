Le fondateur de Huawei juge que les États-Unis "sous-estiment" son groupe

Selon lui, l'entreprise va continuer d'avancer. Le fondateur du géant chinois des télécoms Huawei, Ren Zhengfei, a déclaré ce mardi 21 mai que les États-Unis "sous-estimaient" son entreprise, promettant que son programme de développement de la 5G ne serait "pas affecté" par les mesures américaines visant à le bloquer. « Le personnel politique américain, par ses façons de faire à l'heure actuelle, montre qu'il sous-estime notre force », a indiqué M. Ren lors d'un entretien à la télévision publique CCTV et d'autres médias.

Dans un contexte de guerre commerciale et de rivalité technologique entre Pékin et Washington, le président Donald Trump a décidé la semaine dernière d'interdire les exportations de produits technologiques américains vers certaines entreprises jugées "à risque" pour la sécurité nationale.

Huawei est clairement dans le collimateur du président américain, le leader mondial de la 5G (la cinquième génération de technologie mobile) s'étant retrouvé nommément sur une liste noire de Washington.

« La 5G de Huawei ne sera absolument pas affectée (par tout cela) », a promis Ren Zhengfei dans cette interview retranscrite en direct via l'application mobile de CCTV. « En matière de technologie 5G, ce n'est pas en deux ou trois ans que les autres entreprises pourront rattraper Huawei », a-t-il assuré.

Le géant Google, dont le système Android équipe l'immense majorité des smartphones dans le monde, a annoncé dimanche qu'il allait devoir couper les ponts avec Huawei en raison de la décision de Donald Trump, ce qui aurait pour résultat d'empêcher le groupe chinois d'accéder à certains services d'Android et ses applications Gmail ou Google Maps.

Cette décision touche aussi toute une série d'entreprises américaines, des vendeurs de logiciels aux fabricants de semi-conducteurs qui fournissent Huawei.

« Nous n'allons pas, à la légère et sur un coup de tête, nous passer désormais des puces américaines. Nous devons grandir ensemble (avec les entreprises fabricantes) », a plaidé Ren Zhengfei. « Mais en cas de difficulté d'approvisionnement, nous avons des solutions de rechange. En période de paix (avant la guerre commerciale, NDLR), nous nous fournissions pour moitié en puces venant des Etats-Unis et pour moitié venant de Huawei. On ne pourra pas nous isoler du reste du monde », a-t-il martelé.