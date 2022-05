Pourquoi l’île de la Réunion a été touchée par une panne de téléphonie et d’Internet

Les habitants de l'île de la Réunion ont essuyé une grosse panne de téléphonie et d'Internet ce mardi soir. Celle-ci est la conséquence d'une coupure d'électricité, qui aurait touché un câble d'énergie de moyenne tension à Saint-Denis, la capitale, dans l'après-midi. Un centre technique d'Orange, qui gère les réseaux de l'île, s'est retrouvé privé de courant. Celui-ci a pu fonctionner quelques heures supplémentaires grâce à des générateurs et des batteries de secours.

Mais vers 21h heure locale, son alimentation a finalement été coupée, privant du même coup de nombreux habitants d'Internet et de téléphonie mobile. Le courant a été rétabli vers minuit. Ce qui a permis aux techniciens d'Orange de rallumer progressivement les réseaux.

Des « petites perturbations » persistent sur le mobile

Des dispositifs ont été mis en place, en collaboration avec la préfecture, pour préserver les numéros d'urgence. D'après Orange, les 17 et 18 ont toutefois été coupés pendant une heure, entre minuit et 1h du matin. Le réseau est désormais rétabli. Même si, toujours d'après l'opérateur historique, certaines « petites perturbations » affectent toujours les communications en 2G et en 3G.

Cette panne n'est pas sans rappeler celle des 2 et 3 juin intervenue l'année dernière. Un bug logiciel chez Orange avait alors bloqué de nombreux appels vers les services d'urgence. Ce grave dysfonctionnement avait empêché de nombreux Français de joindre les secours. Dans le cas de cette coupure à La Réunion, Orange n'est, bien sûr, pas directement responsable. Mais l'épisode illustre, s'il le fallait encore, que les réseaux télécoms demeurent particulièrement fragiles.