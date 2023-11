Tours télécoms : le géant espagnol Cellnex accélère ses cessions d’actifs

Devenu incontournable sur le marché européen du mobile, où il loue ses mâts aux opérateurs télécoms pour y déployer leurs antennes 4G et 5G, Cellnex envisage de céder ses activités en Autriche et en Irlande. Avec un objectif : réduire sa dette, qui s’élève à plus de 17 milliards d’euros.