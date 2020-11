Cellnex, l’ogre espagnol des tours télécoms, accélère les acquisitions

Le contexte est plus que jamais profitable à Cellnex. Sur le Vieux Continent, les grands opérateurs télécoms sont malmenés en Bourse et en quête de cash pour déployer de couteux réseaux de fibre, la 4G, et désormais la 5G. Beaucoup n'hésitent plus, en conséquence, à céder certains actifs importants : leurs précieux parcs de tours télécoms. Il s'agit des pylônes sur lesquels sont greffés leurs antennes de communication mobile qui permettent, in fine, d'apporter la 3G, la 4G ou la 5G dans les territoires. Cellnex, de son...