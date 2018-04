Logement : la Caisse des dépôts débloque 12 milliards pour le social et l'intermédiaire

Restaurer l'égalité des chances entre les territoires. Depuis sa nomination à la direction générale de la Caisse des dépôts (CDC) en décembre 2017, Éric Lombard martèle ce message. Dans la continuité du programme "Action cœur de ville" pour lequel la CDC investit 1,7 milliard d'euros et au lendemain d'une signature d'une convention entre l'exécutif et l'Union sociale pour l'habitat (USH), 10 milliards d'euros ont été débloqués pour les bailleurs sociaux et 2 milliards pour le logement intermédiaire.

Quelques mois après la loi de finances 2018 qui leur a retiré près de 1,7 milliard d'euros pour cette année, la mesure fera sans aucun doute son effet auprès des bailleurs.

« Le secteur du logement social est essentiel, a jugé Éric Lombard ce 5 avril 2018, aussi avons-nous deux priorités : soutenir l'investissement des organismes de logements sociaux (OLS) pour la production de logements neufs et la rénovation, et accompagner les OLS dans leur transformation profonde ».

4 milliards de prêts à taux fixe de marché sur 20 ans

Sur les 10 milliards d'euros en « ressources nouvelles », se trouvent donc 2 milliards d'euros de prêt de haut de bilan bonifiés de deuxième génération ou encore 4 milliards en prêts à taux fixe de marché. Sur ce point,

« la Caisse, sous sa signature, va émettre sur les marchés financiers jusqu'à vingt ans, précise le directeur général. Chacun contribuera à l'effort de guerre si l'on peut le dire ainsi et cela fera bénéficier le secteur de conditions de financement proches de celles de l'État ».

Ces 4 milliards de prêts à taux fixe de marché devraient se décomposer ainsi : 2 milliards pour réaménager la dette et surtout pour les regroupements d'organismes qui vont se retrouver avec des passifs de part et d'autre. Puis, 1 milliard pour soutenir les investissements dans les territoires, dont 700 millions pour les programmes neufs et 300 pour la restructuration.

« La CDC doit gagner de l'argent ! »

Vient ensuite 1 milliard de prêts à taux fixe pour la réhabilitation thermique.

« C'est important au titre de la protection de la planète et des efforts collectifs pour lutter contre le réchauffement climatique, souligne Éric Lombard, et utile pour les charges ».

Une goutte d'eau néanmoins au regard des 600.000 passoires thermiques sur 4,7 millions de logements sociaux.

La Caisse avancera également 3 milliards de trésorerie, dont 1 milliard pour préfinancer de nouvelles opérations et 2 milliards pour des lignes de trésorerie bancaire. Pour clôturer ces 10 milliards au profit des bailleurs sociaux, 1 milliard d'euros en fonds propres soutiendra la construction. Objectif : la nue-propriété à la CDC, l'usufruit à l'OLS pendant quinze à vingt ans. À ce terme, la Caisse fera les comptes et soit rachètera, soit vendra. « La CDC doit gagner de l'argent ! », rappelle son DG.

2 milliards pour le logement intermédiaire

Enfin, l'institution financière bicentenaire crée un nouveau fonds d'investissement doté de 2 milliards d'euros pour l'immobilier résidentiel, avec pour objectif de construire 11.000 nouveaux logements dont 9.000 intermédiaires. La CDC Habitat (ex-SNI) en sera l'opérateur.

En attendant la nomination de son successeur, son ancien directeur général Manuel Flam, démissionnaire en février dernier, a, lui, annoncé le 3 avril sa nomination comme directeur du développement du groupe Idec. Quitte à empiéter sur les plates-bandes de son ex-employeur.