Quand le smartphone assure...

Besoin d'une assurance auto ? Il est désormais envisageable d'y souscrire via son smartphone, et d'obtenir un tarif en quelques clics, chez Allianz, notamment. Pour les assurances avec limitation de kilométrage annuel, il n'est plus nécessaire de passer chez un garagiste agréé pour un relevé chaque année : une photo prise avec le smartphone suffit désormais.

Une fois au volant, de plus en plus de compagnies offrent des aides et conseils à la conduite, et une évaluation de celleci, disponible sur son mobile. Chez Allianz, Direct Assurance (Axa) et Amaguiz (Groupama), le tarif peut varier selon la qualité de votre conduite (accélérations, freinages plus ou moins brusques...), et la tendance est consultable chaque soir sur le téléphone.

Panne, accident... plus jamais seul sur la route

En cas de panne, il suffit de cliquer sur l'écran pour que la dépanneuse arrive, puisque vous êtes bien sûr géolocalisé. Et, si un accident survient - ce qui peut tout de même arriver -, « l'e-constat auto », commun à tous les assureurs, permet d'éviter le fastidieux exercice de la rédaction du traditionnel constat papier. Ayant téléchargé l'application de votre assureur, cet « e-constat » sera en effet prérempli.

Sur un smartphone, il est possible, aussi, de choisir le réparateur de votre voiture. En assurance habitation, quand l'école de votre fils vous demande un justificatif de responsabilité civile, celui-ci est téléchargeable sur le smartphone avant d'être envoyé par courriel.

Bientôt une complémentaire santé à points ?

Quant à la complémentaire santé, sa gestion est désormais facilitée par le mobile. Plus besoin de carte de tiers payant. Il suffit de présenter son téléphone. Comme il est possible de géolocaliser les professionnels relevant du réseau de soins de son assureur, qui proposent des tarifs négociés. On peut aussi demander un remboursement sur la base d'une simple photo d'une ordonnance ou facture d'honoraires.

Mais en matière de santé, les smartphones ne s'arrêtent pas là. Les applications qui permettent d'améliorer sa forme physique se multiplient. Surtout, elles permettent désormais de gagner des voyages et autres cadeaux. C'est le cas avec le contrat Vitality, proposé par Generali. Une véritable innovation dans le monde de l'assurance santé en France.

Sur votre smartphone, après avoir répondu à un questionnaire simple, des objectifs d'activité physique (pratique sportive) ou de comportement plus sain (diminution du tabac) vous sont assignés. Et, en fonction des résultats atteints, vous voyez votre statut évoluer, de bronze à platine. À chaque statut, sont associés un certain nombre de points, et les « cadeaux » correspondants. Des voyages, par exemple. Un modèle que tous les assureurs surveillent de près...