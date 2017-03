Départs surprises de dirigeants chez Fosun, propriétaire chinois du Club Med

Des départs pour le moins inattendus. Fosun, l'un des plus gros groupes privés chinois, a annoncé le départ de son directeur général et de son vice-président, alors que la frénésie d'investissements de l'entreprise à l'étranger a suscité des inquiétudes quant à son endettement, et des questions sur sa stratégie.

Liang Xinjun, l'un des trois cofondateurs du conglomérat en 1992, a démissionné de ses fonctions de directeur général, a indiqué le groupe dans un communiqué adressé à la Bourse de Hong Kong. Le document précise que le départ de Liang Xinjun est lié à "des raisons de santé". Il est remplacé par Wang Qunbin, autre cofondateur du groupe, qui était jusqu'à présent directeur financier. Le troisième cofondateur de Fosun, Guo Guangchang, qui avait mystérieusement disparu fin 2015 pendant plusieurs jours afin de coopérer à une enquête des autorités chinoises, conserve son poste de président.

Un autre dirigeant du groupe, Ding Guoqi, a lui aussi démissionné "pour pouvoir accorder davantage de temps à sa famille", selon le texte, qui ajoute que les deux hommes "ont confirmé n'avoir aucun différend avec le conseil d'administration" du groupe, dont les activités vont de l'immobilier à la pharmacie en passant par la finance et par les loisirs. Les deux hommes ne conserveront pas de poste honorifique au sein de l'entreprise, contrairement à un usage répandu en Chine.

"Le départ de Ding Guoqi et de Xinjun, en particulier celui de Xinjun dû à des raisons de santé, aura un impact sur Fosun sur le court terme, a reconnu Guo Guangchang, également cofondateur et président du conseil d'administration. Mais il faut voir le bon côté des choses. Comme vous le voyez avec l'arrivée d'une nouvelle équipe de direction, les talents ne manquent pas à Fosun."

Stratégie d'acquisitions en série

L'annonce du remaniement a coïncidé avec la publication des résultats annuels de Fosun, faisant ressortir un bénéfice net record de 10,27 milliards de wons (1,38 milliard d'euros), en hausse de 28%. Liang Xinjun, qui détient 24% du groupe et a une fortune personnelle estimée à 2,2 milliards de dollars selon les données en temps réel du magazine Forbes, était le visage le plus connu de Fosun, notamment pendant la bataille pour le contrôle du Club Med.

Fondé en 1992 par des étudiants de la prestigieuse université shanghaïenne Fudan, s'inspirant de l'exemple de Warren Buffet aux États-Unis, Fosun a annoncé depuis 2010 plus de 15 milliards de dollars d'acquisitions à l'étranger. Parmi ses coups d'éclat, le conglomérat avait pris, début 2015, le contrôle du Club Med, spécialiste français des clubs de vacances, après deux ans de bataille. Il possède des participations dans le voyagiste britannique Thomas Cook, le "Cirque du Soleil" canadien, des assureurs américains et portugais. Mais est également en discussion en France depuis 2016 pour prendre une part du capital de la Compagnie des Alpes, qui gère bon nombre de grands domaines skiables. Le directeur général de la Caisse des dépôts a d'ailleurs déclaré jeudi avoir "bon espoir" qu'un accord soit trouvé.

Cette frénésie d'acquisitions a toutefois rendu nerveuses les agences de notation, Fosun ayant accumulé des milliards de dollars de dette pour les financer. Au point que Liang Xinjun avait reconnu l'an dernier que le groupe pourrait vendre certains actifs pour se désendetter.

(avec AFP et Reuters)